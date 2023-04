Con la aprobación de Pablo Javkin, el Concejo votó y L-Gante ya no es “visitante distinguido” de Rosario

Este miércoles, el Concejo Municipal de Rosario votó la derogación de la distinción como “visitante distinguido” de la ciudad a Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, luego de que se conocieran audios que el cantante envió a personas involucradas con la banda narco “Los Monos”. Tras la decisión del cuerpo legislativo, el intendente Pablo Javkin aprobó la votación de los ediles: “El que tiene vínculos con organizaciones del narcotráfico, está del lado del narcotráfico”.

Para el jefe del Palacio de los Leones, L-Gante quedó en una “zona gris” que resulta inadmisible ante la situación de violencia narco en la ciudad. Si bien despegó al músico de las actividades delictivas del grupo criminal comandado por el clan Cantero, no le quitó responsabilidad sobre los audios enviados: “Puedo entender que lo engañen, no lo estoy culpando al músico porque no es a él, pero no tiene que haber zona gris”.

En ese sentido, fue severo al expresar que “el que tiene vínculos con organizaciones del narcotráfico, está del lado del narcotráfico”. Con esto, el cantante de Cumbia 420 dejó de ostentar un reconocimiento que generó polémicas desde los inicios, cuando el bloque Ciudad Futura planteó la necesidad de distinguirlo por su influencia en la educación de los jóvenes.

¿Por qué se le retiró la distinción a L-Gante en Rosario?

En total, hay tres audios del cantante a miembros de bandas narco. Recientemente, se hizo público un audio que Valenzuela le envió a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso ligado a “Los Monos” acusado de organizar la balacera contra Televisión Litoral. Allí, L-Gante decía: “Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, primo, al toque. Cumbia 420 pa’ los negros”.

L-Gante se sacó una foto con Ariel Máximo "Viejo" Cantero, exjefe de "Los Monos".

Sumado a esto, en junio de 2022 se conoció un audio que el cantante le envió a Nelson “Pandu” Aguirre, otro recluso de Coronda con quien los Cantero tienen un vínculo en la producción de hechos delictivos.

Además, durante su paso por Rosario, se sacó una foto con Ariel “El Viejo” Cantero, fundador y padre de los cabecillas de la banda ligada al tráfico de estupefacientes y violencia en la ciudad.