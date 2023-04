Pintaron con insultos antisemitas la cara de Roberto Sukerman en un local partidario de Rosario

Un local partidario de Roberto Sukerman, jefe de asesores del Ministerio de Trabajo de la Nación y precandidato a intendente de Rosario por el Frente de Todos, fue vandalizado este martes a la madrugada con pintadas antisemitas en el centro de la ciudad.

En el inmueble ubicado en Corrientes y Rioja, desconocidos dibujaron sobre la cara del funcionario y le dejaron mensajes antisemitas que expresaban “rata judía” y “judío de mierda”. Además, trazaron una imagen similar a una estrella de David, un símbolo identitario del judaísmo.

El local del candidato amaneció con textos antijudaísmo. Foto: Aire de Santa Fe

En declaraciones a Radio 2, Sukerman confirmó que esta es la tercera vez en menos de una semana que sufre este tipo de ataques en su local. “Mi primer cargo público fue de jefe de Anses a fines de 2009, he sido varias veces candidato y nunca me pasó una cosa así”, expresó con consternación.

El local partidario amaneció con pintadas antijudaísmo. Foto: Rosarioplus

Y agregó: “Yo nunca me victimicé porque me parece que no va por ahí, pero agradezco la posibilidad de hablar porque hay que poner freno y bajar varios cambios desde todos los sectores. Hoy me pasa esto y mañana quizás es una agresión física. No lo podemos naturalizar”.

¿Qué reacciones generó el ataque a Sukerman en Rosario?

El hecho generó el repudio inmediato de algunas figuras del contexto político. Entre ellas, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli, quien se expresó en Twitter y habló de un “cobarde ataque”.

El repudio del arco político se manifestó en redes sociales. Foto: @eduardotoniolli

En esa misma línea se expresó en sus redes sociales el concejal rosarino Juan Monteverde, que dijo: “La intolerancia, la violencia y los discursos de odio no se pueden naturalizar. Mi solidaridad con @robertosukerman y el más profundo repudio a las pintadas antisemitas que hicieron sobre su local partidario”.

El repudio del arco político se manifestó en redes sociales. Foto: @juanmonteverde

Carlos del Frade, diputado Provincial de Santa Fe, también manifestó su repudio y pidió que se investigue a los autores del hecho.

El repudio del arco político se manifestó en redes sociales. Foto: @delfradecarlos

Roberto Sukerman fue director de Ansés Rosario, concejal por el peronismo, ministro de Trabajo provincial de la actual gestión y actualmente se desempeña como jefe de Asesores del Ministerio de Trabajo de la Nación. Durante este año, lanzó su precandidatura a intendente y anunció que competirá en internas con el líder de Ciudad Futura, Juan Monteverde.