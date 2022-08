Belén del Greco rompió el molde en “La Voz Argentina” y busca superar playoffs

“Gracias por traer estas canciones que hace tanto que no escuchamos”, dijo Soledad Pastorutti cuando terminó la presentación de Belén del Greco en “La Voz Argentina”. La intérprete de San Lorenzo rompió el molde con un viejo tema de Sui Generis y ahora apuesta al voto del público para superar los playoffs.

Aunque no la eligió a la hora de las batallas, Lali Espósito no dio vueltas cuando le tocó analizar la interpretación de “Cuando ya me empiece a quedar solo”. Ni bien terminó la música, exhaló y dijo: “Todos quedamos un poco paralizados por la propuesta musical de alguien tan joven y de esta manera”.

La ex “Casi Ángeles” consideró que “Belu” hizo una versión “muy original y diferente” del tema de Charly García que salió en 1973 dentro del álbum “Confesiones de invierno”.

En esta instancia de “La Voz Argentina”, la “Sole” remarcó que cada participante eligió su canción y se mostró satisfecha con lo que hizo la sanlorencina. “Me impactaste como en el ensayo. Lo que había que corregir, lo corregiste”, señaló.

La jurado santafesina del reality show también se refirió al mensaje del tema de Sui Generis y comentó que “la soledad no tiene edad”. Así defendió la elección que hizo Belén cuando apeló a un viejo tema de rock nacional. Sin embargo, a la hora de la selección de participantes la dejó de lado, de modo que la profesora de inglés necesita votos online para seguir en carrera.