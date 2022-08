Belén del Greco sorprendió con su interpretación en los knockouts y pasó a los Playoffs de La Voz Argentina

En el marco de los knockouts de La Voz Argentina, este jueves la santafesina María Belén del Greco, se enfrentó con Iván Papetti, ambos del team Soledad Pastorutti. En esta ocasión María Belén deleitó al jurado con “Over The Rainbow”, de Harold Alen. El duelo estuvo muy parejo, aunque del Greco fue la ganadora.

Una vez que terminaron de cantar, Lali fue la primera en dar una devolución y fue más allá y le confesó al participante Iván: “Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván, yo miraba al costado para ver si había alguien”, expresó entre risas. Pero luego agregó: “No fue joda lo que hizo Belén, fue muy impresionante a nivel vocal y me parece que a nivel knockout se lo lleva esta preciosura de cantante”.

Mau tomó la palabra y le dijo a Iván: “No puedo creer que tengas esa voz y me emociona por las influencias que tienes”. Luego su coach, Soledad Pastorutti, expresó: “Debo decir que no me ayuda en nada”, haciendo referencia a las devoluciones de los otros jurados. “Hay una cosa que Iván tiene que es única, pero también debo decir que Belén hoy la puso re difícil, ella tiene un rango vocal super amplio, estoy complicada, no sé qué hacer”, comentó entre risas La Sole.

Belén del Greco, sigue en el team de Soledad Pastorutti. Foto: @beluudelgreco

Luego dijo: “Creo que los dos merecen estar en el programa. Me gustaron los dos por igual”. Sin embargo, llegó el momento de optar por uno, el suspenso y los nervios estuvieron presentes. “Sigue en La Voz Argentina... Belén”, expresó la cantante de folklore.

Belén del Greco e Iván Papetti continúan en el certamen de Telefé. Foto: @beluudelgreco

Recordemos que en la última batalla la joven había quedado eliminada del Team Lali, pero de manera inesperada y los tres jurados restantes decidieron robarla. Finalmente, Belén se quedó con La Sole. Y en los knockouts le ganó a su compañero, pero Iván también sigue en el programa porque Mau y Ricky decidieron robarlo a último momento.

Así fue el coacheo de los knockouts de María Belén del Greco y Iván Papetti

La etapa de los playoffs llega a La Voz Argentina

El conductor del programa, Marley anunció que los playoffs se emitirán desde el domingo 21 de agosto hasta el jueves 24 del mismo mes. En esta instancia Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito tienen ocho participantes y solo la mitad pasan a la siguiente ronda.