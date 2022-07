Ya se acerca el final de las audiciones a ciegas en La Voz Argentina, y cada coach está terminando de armar su equipo, por eso se viven instantes de tensión cuando más de un “sillón” se da vuelta. El jueves por la noche, las que se robaron toda la atención fueron Soledad Pastorutti y Lali Espósito, la cantante pop bloqueó a la santafesina y esta se enojó: “Éramos amigas”.

La voz de Iván Papetti, enamoró a las dos jurados de La Voz Argentina: La Sole fue la primera en apretar el botón y asegurar: “Me gusta mucho”; pero a los pocos segundos, Lali también apretó para girar y se dio el lujo de bloquear a la referente del folklore para asegurarse que Iván Papetti, de San Antonio de Padua, se sume a su equipo.

“Qué mala que es, me bloqueó”, le cuenta Pastorutti a los hermanos Montaner antes de que termine de cantar el joven de 18 años. Una vez que terminó, La Sole se bajó de su sillón para aplaudirlo y para manifestar su bronca por la jugada traicionera que le hizo su compañera. La reina del poncho fue directo a Lali: “Hablemos vos y yo”, le dijo a la cantante Pop, que intentaba “escapar”.

El participante quedó un largo rato en el escenario viendo el divertido cruce entre las cantantes, en el que hubo golpes con almohadones y hasta insultos. Al preguntarle al joven si sabía que significaba el color rojo en la silla de Soledad, Lali se adelantó y tiró: “Qué si te querés ir con la Sole, te cagué”.

Lali Espósito y Soledad Pastorutti un divertido momento de enojo por un bloqueo. Foto: Captura video

“¡Qué brazo!”, dicen Mau y Ricky al verla revolear el almohadón a Pastorutti y Espósito aclaró: “Ya sabemos como revolea el poncho la Sole, yo no me quiero pelear con ella”, dice tentada de la risa e intenta explicar por qué apretó el botón de bloqueo, pero la oriunda de Arequito no aceptaba ningún argumento.

“Él es el ganador de La Voz Argentina, la puta madre que lo re mil parió”, dijo contundente la Sole mirando a la cámara y pidiendo que pongan el pitido para tapar los insultos porque lo iba a decir de nuevo para que su enojo quede evidenciado. Si bien Lali le quería hacer entender que “no le quedó opción”, Soledad fue contundente: “Qué buena actriz que sos”, y todos estallaron de risa.

A lo que la autora de N5 remató con una expresión muy común hoy en día para marcar que ella ganó: “Perdón Sole, pero ¡tuqui!”. “Mi amiga personal, que ya no es más mi amiga, me bloqueó”, fueron las últimas palabras de Soledad antes de que Iván se presentara y charlara con Lali: “Muy bien bloqueado, pero muy bien”, se regocijaba por el triunfo y la santafesina coincidió.