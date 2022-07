Siguen las audiciones a ciegas en La Voz Argentina, esta vez pasó el rosarino Stefano Morocco (30), quien interpretó el reconocido soundtrack de Titanic: “My Heart Will Go On”, de Céline Dion. Al mismo tiempo se dieron vuelta: Ricardo Montaner y Mau y Ricky, y sobre el final La Sole apretó el botón rojo.

Lali Espósito fue la única del jurado que no se dio vuelta, y una vez finalizado el repertorio de Stefano dijo: “Yo te conozco, amor. Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta”, a su vez la cantante se lamentó por no haberse dado vuelta durante la canción: “Estoy súper enojada. Es un cantante increíble”. Morocco, que es seguido por Lali en su cuenta de Instagram, se hizo popular en su debut de La Voz México. Este dato generó mucha controversia en los fanáticos del reality.

Cuáles fueron los comentarios que le hicieron los jurados Stefano Morocco en La Voz Argentina

Sin embargo, no solo Lali lo conocía, sino que Mau y Ricky mencionaron que lo conocían y le preguntaron si no había cambiado su look. “Antes, lo tenía tan largo que parecía Christina Aguilera”, expresó Stefano. Por su parte, la Sole Pastorutti acotó: “Yo también te conozco, de algún lado te tengo. A su vez, expresó: “La buena noticia es que estás dentro de La Voz, somos tres equipos que vamos a pelear por vos”.

“Yo se lo voy a robar, no se descuiden”, dijo Lali, antes de que los tres jurados comiencen a convencer al joven para que se vaya a su team. “Tienes una habilidad de cantar mucho y tener buen gusto a la hora de cantar. Eso es muy importante para llegar a los corazones de la gente”, expresó Mau. Siento que tenés mucho más para dar, no tenés techo. Es darte la seguridad a la hora de subirte al escenario”, afirmó Pastorutti.

Por su parte, Ricardo Montaner dijo: “Entiendo lo que debe estar sintiendo Lali. Nos ha pasado a todos”. Finalmente, Stefano optó por el team de Mau y Ricky.

Stefano Morocco tiene más de 70 mil seguidores en Instagram y una gran trayectoria, esto también generó polémica. Cuenta con muchos de sus trabajos en YouTube, donde ha logrado miles de reproducciones.