De Río Gallegos a La Voz Argentina. El sur sigue sumando artistas al reality y en esta ocasión Vanesa Henríquez debutó en el concurso interpretando la canción “Soledad y el mar”, de Natalia Lafoucarde. Logró cautivar a Lali Espósito, quien segundos antes de que finalice de cantar, apretó el botón rojo.

Previamente a las audición a ciegas, la joven se presentó y contó su historia. Estuvo acompañada por su hermana y amiga. Ella se define como madre y música: “Trabajo en una escuela primera con niños de 6 a 10 años, me encanta y es super lindo crear un vínculo con ellos”. Luego agregó: que ella va “persiguiendo la línea que ellos quieren en música, a unos niños les gusta cantar, a otros tocar instrumentos.A partir de lo que ellos quieren voy por ese lado”.

¿Qué le dijo Lali Espósito a Vanesa Henríquez luego de su audición en La Voz Argentina?

Una vez que la joven terminó de cantar, Lali fue la única que apretó el botón rojo y dijo:“Tardé, me generabas un interés. Hiciste cosas especiales, casi no apreto pero pensé que iba a ser un error. Estuviste muy bien, muy afinada, me gustó tu propuesta”. A su vez todos los jurados dijeron: “¡Bienvenida!”.

Lali, se dirigió hacia el escenario, y dijo: “Bienvenido el sur a la Voz”. Como bienvenida Lali, le dio a la joven un “balero”, para que lo pueda practicar el juego. “Bienvenida al team Lali hermosa”, expresó la actriz.