Distintos talentos siguen llegando a La Voz Argentina para dejar su huella. Este es el caso de Esteban Miguel Muia, el vecino de Comodoro Rivadavia de 32 años, que sin duda dejó una excelente impresión, ya que tres de los cuatro jueces voltearon a verlo completamente emocionados.

El joven aprovechó al máximo su oportunidad frente a la pantalla grande e interpretó “Indio Toba” de Jairo, una canción que -según coincidió todo el jurado- es solo para valientes.

Muia en realidad nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde vivió toda su vida hasta que su hija se mudó con su madre a la ciudad petrolera. De esta forma, el hombre dejó todo atrás y se fue a Comodoro Rivadavia a su lado.

“¿Ustedes saben que en su casa tienen un artista?”, esas fueron las palabras del profesor de música de Esteban a su mamá. Incluso desde chico lo retaban porque hacía percusión todo el tiempo con los cubiertos o la mesa.

La música desborda de él y, según la define, es un remedio que lo cura por dentro cuando no está feliz. “No me imagino mi vida sin música, lo es todo”, explicó el comodorense por elección.

Con seguridad se lanzó al escenario y comenzó su interpretación, que logró en cuestión de segundos que Mau y Ricky se dieran vuelta con los ojos completamente abiertos. Le siguió Soledad Pastorutti y luego Lali Espósito.

“Que valentía, es emocionante lo que hiciste. La gente no se anima a cantar esto, eso habla de tu importancia como artista. Me di cuenta por la gente valiente, por traer algo diferente”, expresó Lali, emocionada por el talento de Muia.

Ricky vio con buenos ojos que el participante tocara la guitarra e hiciera la batería con ese mismo instrumento. Luego, resaltó el hecho de que “dejó el alma con su interpretación”.

En este sentido, su compañero de silla destacó que se haya animado a “jugársela” haciendo de hombre orquesta, aunque sea una audición a ciegas.

Esteban Muia finalmente decidió quedarse en el team de Soledad Pastorutti. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, Soledad -en coincidencia con sus compañeros- le dedicó unas palabras: “Lo que hiciste es de valientes, pero también es el momento para hacer estas cosas. Acá hay que poner toda la carne al asador. Pero estas apuestas que son tan al cien, pueden salir mal y yo creo que a vos te salió muy bien”.

A pesar de que la canción es muy popular, las nuevas generaciones no las conocen y, encima, es muy complicada, lo cual es más que destacable, según explicó La Sole. Finalmente, Esteban eligió a la cantante de Arequito, quien le regaló su poncho y le dio la bienvenida a su team.