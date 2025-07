Brillante presentación de Ámbar Carrizzo en “La voz argentina”

La noche del domingo 13 de julio, fue emocionante no solo para miles de artistas que llegan a “La Voz Argentina” sino también para miles de gualeguaychuenses que esperaban ver la actuación de Ámbar Carrizzo, una joven de la ciudad que pudo mostrar al país su arte y emoción.

Tras la excepcional presentación en la noche de este domingo, la joven artista de Gualeguaychú logró seducir al jurado integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, y avanzar a la siguiente etapa en el programa “La voz Argentina”, por canal Telefé.

Ámbar Carrizzo - La Voz Argentina

Ámbar continuará participando del programa internacional siendo guiada por el equipo del grupo Miranda que lidera el dúo argentino de electropop Alejandro Sergi y Juliana Gattas quienes no ahorraron elogios para la cantante entrerriana, y destacaron su sentimiento en la interpretación Carpenters - Close to you, tema elegido para la performance.

La joven estuvo acompañada por por su madre, Eliana Carrizzo, y sus abuelos que alentaron emocionados su paso por el escenario. En la actualidad la artista no reside en su ciudad natal, ya que se encuentra cursando sus estudios superiores en la Ciudad de Buenos Aires.

Ámbar cursó sus estudios en el instituto Nuestra Señora de Guadalupe y actualmente estudia Artes Dramáticos en la facultad de actores, en Palermo, mientras canta en bares de Buenos Aires. “Ella trabaja y está trabajando con un productor importante para hacer su disco”, contó la mamá.

“La voz argentina es un gran sueño para la familia, un regalo de Dios, dejamos todo en Gualeguaychú, cerré mi oficina y vendí hasta los muebles. Ámbar nunca dejó de soñar. Hace siete años, cuando tenía 13, estuvo cantando con niños en el programa de Juana Viale”, destacó Eliana sobre su talentosa hija.