Jhonny Danielo, de padre músico y madre cantante, siguió los pasos de su familia con esta pasión. Hace unos meses, se convirtió en el representante misionero de esta temporada de “La Voz Argentina”. La noticia llegó después de incontables años de dedicación: “Comencé a los cuatro años. No hablaba bien y ya cantaba”, contó Danielo, quien es oriundo de Garupá.

Su primera presentación en público tuvo lugar en una capilla a la que asistía con su familia, en Buenos Aires. “Por cansancio, me dieron para cantar un miércoles y canté ante cincuenta o sesenta personas. Ahí empecé a encontrar la pasión por la música”, recordó. Danielo tocó su primer instrumento a los nueve, siempre aferrándose a la predicción que su papá le había hecho. Para los once años, estaba seguro de que quería dedicar su vida a la música.

Pero la vida de un músico en Misiones no es la más fácil de todas. “A veces es difícil dedicarse de lleno a lo que te gusta, por eso ves muchos músicos que son frustrados, o que viven de la música, pero porque la familia le banca. En su mayoría, los músicos hacen alguna otra cosa, no se dedican exclusivamente a la música”, afirmó. Danielo, por ejemplo, es también camionero y barbero.

Darse cuenta de este hecho lo llevó a una crisis en la que decidió abandonar toda expectativa relacionada con la industria musical. “Traté de hacer lo correcto y parecía que no estaba funcionando. Entonces vendí mis guitarras eléctricas, el pedal, mi micrófono, vendí todo lo que tenía, y me alejé totalmente de la música durante dos años”, contó.

El retorno a su vieja pasión sucedió poco antes de inscribirse al casting de La Voz. “Mis compañeros siempre me decían que cante algo, y yo no quería saber nada. Hasta que un día estábamos en un lugar en donde era imposible conseguir una guitarra, entonces me dicen ‘dale, cantate algo’. Entonces dije ‘si me consiguen una guitarra, canto’. Se recorrieron todo y me trajeron una guitarra. Cuando me la trajeron, yo me pongo a cantar y vuelvo a conectarme con la música, porque no es solo cantar: es tener una conexión”, rememoró.

El suceso lo llevó a retomar su amor por la música. En un viaje a Chile, compró una acústica, y allí empezó su nuevo recorrido. En 2021, mientras él y su familia veían un programa de La Voz, comenzaron las insistencias porque Danielo se presente en el casting. “Cuando sale el casting un compañero me dijo ‘si no te anotás y no te vas, yo voy, te busco, y te llevo’, y así empezó todo”, aseveró el cantante.

Jhonny Danielo, el representante de la tierra colorada en “La Voz Argentina”. Foto: MOL

El casting comenzó con un viaje a Corrientes el 24 y 25 de enero, para asistir a las audiciones. Para el evento, Danielo tuvo que preparar algunas canciones grabadas para que el equipo de producción las tuviera a mano. “Ahí empezaron los filtros. Éramos 4.000 de Corrientes, Formosa, Chaco, y Misiones. Me fui a las tres de la mañana y pasé a las once”, explicó.

De la tanda que le tocó solo quedaron tres personas, y Danielo logró pasar a la segunda etapa, una audición con cámara y entrevista incluida. “Entonces quedaron en llamarme, y el 25 a la noche volví. El 26 agarré un camión y seguí mi vida normalmente”, contó. La esperada llamada llegó durante uno de sus viajes a Chile.

La audición del misionero ya fue filmada, pero su fecha de transmisión todavía no está confirmada. “Nos avisan un día antes o el mismo día, y una vez sabés lo podés subir a tus redes para que todos puedan estar mirando”, afirmó. Para Danielo, cada músico sueña con llegar a muchas personas, pero es primordial que controle sus expectativas para superar cada etapa necesaria para hacerlo.

Además, añadió que “el músico tiene que vivir de instancia a instancia, tiene que fijar un objetivo. Uno vive de cada presentación con la gente, y tiene que prepararse para ese momento. Esta es una instancia que es importantísima, representando a toda Misiones y también sabiendo que voy a cantar para toda la Argentina. Uno tiene que ocupar todas las herramientas e ir tras lo que uno quiere”.

El talento no lo es todo para el misionero, sino que hay que saber también esforzarse. “El talento abre puertas, pero la disciplina, la constancia, y la perseverancia es lo que mantiene a esas puertas abiertas”, concluyó.