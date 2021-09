Nicolás Olmedo, volvió a Misiones y causó un revuelo en la ciudad de Apóstoles tras su participación en La Voz Argentina. Incluso el Concejo Deliberante del municipio lo declaró como “Personalidad Destacada” por representar a los misioneros en la competencia.

Luego de quedarse con el tercer lugar en la final del show que fue emitido por el canal nacional Telefe, con el 14,4% de los votos, el joven profesor de inglés volvió a su ciudad natal, donde fue recibido por su comunidad con carteles, bandas de música y un reconocimiento por parte de la municipalidad, todo lo registró en redes sociales.

El joven se expresó feliz con todo lo que le sucedió en su estadía en Buenos Aires, “no me esperaba llegar a la final, es algo que todavía sigo pensando y es una locura, no me lo esperaba porque el nivel de participante fue tan alto que estaba complicado y es algo que todavía no lo puedo creer”.

De la mano de Lali Espósito como su coach, Nicolás llegó a la etapa final y brindó actuaciones musicales que dejó sin habla a sus fans y los televidentes.

Nicolás Olmedo, finalista de La Voz Argentina volvió a Apóstoles y fue agasajado como “Personalidad destacada” Misiones Online

Apóstoles, la ciudad fan número una de Nicolás

Nicolás tuvo el apoyo constante durante todo el programa de su ciudad natal de Apóstoles, el cual durante la programación de la final, le hizo notar su presencia participando en la transmisión.

El joven comentó que “volvía con todas las expectativas porque sabía lo que pasó en la final y estaba expectante de volver a mi tierra y pude ver el recibimiento de la gente que me llenó de alegría. Estar anoche con toda la gente y recibir el amor fue hermoso para mi, me hizo sentir super amado”

Y agregó que, “no me lo esperaba pero superó todo tipo de expectativas que tenía y ver el recibimiento de tanta gente que no conocía fue chocante”.

Por parte de la familia de Nicolás, brindaron palabras de agradecimiento a la ciudad, “queremos agradecer a toda la comunidad de Apóstoles que nos dieron su apoyo, haber llegado hasta la final es un logro importante porque ha coronado con éxito su esfuerzo”, expresó el padre del joven, Rubén Eduardo.

Nicolás Olmedo, finalista de La Voz Argentina volvió a Apóstoles y fue agasajado como “Personalidad destacada” Misiones Online

Mientras que su madre, Alvina dijo que “fue tremendo porque en cada presentación era una ansiedad, nervios y de todo un poco pero llegó a la final y para nosotros será un ganador porque es un lugar importantísimo y subió al podio. Estamos contentos a toda la gente que hizo posible que llegara y de corazón agradecemos hasta donde llegó”.

Y añadió que “los chicos jóvenes que tienen un sueño que se propongan, van a tener obstáculos, pero ser perseverantes y tenaz por se llega con muchos éxitos”

Su futuro como artista

Con respecto a la carrera artística de Nicolás Olmedo, el joven declaró que “quiero tomarme unos días para descansar, relajarme un poco. Tengo en mente grabar canciones, quiero contactarme con gente para hacer un video e ir lanzando mi música de a poco y que la gente vaya conociéndome fuera del programa”.

El próximo sábado 18 será parte del show en vivo en el Movistar Arena de Buenos Aires junto al equipo de coaches, el conductor Marley y sus tres compañeros finalistas, el ganador Francisco Benítez, Luz Gaggi que se posicionó en segundo lugar y Ezequiel Pedraza que se quedó con el cuarto puesto.