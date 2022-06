Siguen apareciendo duplas exitosas en La Voz Argentina, esta vez fue el turno de Valentina(24) y Emilia (20) Croccita, las hermanas oriundas de Lanús que la rompieron este miércoles en el escenario del show y pasaron a la segunda ronda. Se llevaron todos los halagos de los jurados y Soledad Pastorutti le confesó a unas de ellas: “Me hacés acordar a mí”.

El dúo deleitó al jurado con “Así es el calor”, de Los Abuelos de la Nada. En primera instancia la cantante de Folcklore apretó el botón y segundos antes de que termine la canción, Ricardo Montaner de manera sorpresiva, se dio vuelta.

Previamente a la audición a ciegas, Emilia contó que el dúo inició cuando ella empezó a tocar la Guitarra y cantaba, “Valen se dio cuenta de que me podía armonizar mientras yo cantaba. Ahí empezó nuestro vínculo con la música”. El lazo entre las hermanas se hizo notar desde un principio, a su vez Valentina afirma con tono emocionante: “Nos complementamos mucho, somos tan distintas que terminamos siendo una”.

Cuando terminaron de presentar su audición, las chicas no podían creer que dos de los cuatro jurados se habían dado vuelta. Saltos, abrazos y emoción fue lo que se vio en la noche del miércoles.“Hasta en la voz se nota que son hermanas”, expresó La Sole luego de que se presentaran. Montaner, no dudó en participar y agregó: “fallaron mucho”, pero que hubo algo que le llamó la atención, y lo que le gustó fue que se dio cuenta en seguida que se trataba de voces jóvenes.

Como mencionamos anteriormente, Pastorutti vio su parecido en Emilia, a lo que argumentó: “Me hacés acordar a mí en mis comienzos, sos como una Sole. De hecho hablás igual, y con el pelo así, también”. Finalmente, las hermanas eligieron y pasaron a formar parte del Team Montaner.

Emilia Crocitta, la joven parecida a Soledad Pastorutti. Foto: Telef

“Son divinas chicas, tienen mucha onda”, expresó Lali. Por su parte, Valentina le confesó: “Antes de pensar con quienes nos vamos te queríamos decir, Lali, somos tus fans desde siempre, desde Rincón de Luz, desde Coco y Malena, ¿entendes lo que te quiero decir? no podemos creer que estemos paradas acá. Que estés vos es algo que no lo puedo entender”.

La cantante y actriz dijo: “Vengan que las quiero abrazar”, las participantes quedaron boquiabiertas, y no lo podían creer. “No, me muero Emilia, creo que lloro, me largo a llorar, me caigo”, decía Valentina mientras se dirigía al sector del jurado.