La selección de participantes para cuartos de final en “La Voz Argentina” incluyó un momento muy emotivo para Soledad Pastorutti. La santafesina lloró por partida doble con la interpretación de “Zona de promesas”, un tema de Gustavo Cerati que cantó Alex Freidig para avanzar en el concurso.

A la hora de terminar de preparar a uno de los integrantes de su equipo, la artista reveló que el tema del líder de Soda Stereo es uno de sus favoritos a la hora de regresar a Arequito. “Cada vez que estoy mal y no me sale algo, cada vez que vuelvo al pueblo, los viejos te quieren siempre”, comentó.

Mientras escuchaba a Freidig acompañándose con su guitarra, la “Sole” no logró contener las lágrimas. De hecho, ya había avisado que iba a pasar eso ni bien vio el tema que había elegido el cantante: “Voy a llorar”.

Alex se contagió de la emoción en la prueba final y no pudo terminar de cantar. Después de una breve pausa, la artista se acercó para estrechar su mano y le manifestó: “No te puedo abrazar pero no sé cómo agradecerte este momento”.

A la hora de la presentación ante el jurado, el participante superó la prueba con creces. Soledad volvió a llorar y admitió: “No puedo evitarlo”. Después elogió la actuación y le dijo al intérprete: “Sos como una especie de mago. Subís al escenario, con tu voz tocás todo y lo transformás algo bello”.