“Tu estilo es tan particular que ninguno de nosotros nos pudimos resistir”, afirmó Ricky Montaner. Así definió lo que sintió este lunes en “La Voz Argentina” al escuchar a Morena Greppi, la rosarina que enamoró con jazz a todo el jurado del reality show en su audición a ciegas.

//Mirá también: Gustavo Tacchi tuvo debut soñado en “La Voz Argentina”

Bastaron unos segundos escuchando la versión de “Lullaby of Birdland” para que los hijos de Ricardo Montaner se dieran vuelta e hicieran estallar de emoción a la madre y la hermana de la participante. Para cuando terminó, las demás sillas también habían girado con el talento de la joven.

Morena cantaba en la banda K'Fluya y es amante del jazz. @morenagreppi | Instagram

Aunque no pudo reclutarla, Lali Espósito no ahorró elogios para la joven de 22 años. Luego de oírla, le dijo: “Voces como la tuya no necesitan más que alguien que acompañe”.

//Mirá también: Virginia Cozzi se lució en “La Voz Argentina” y puso en guerra a los Montaner

Montaner era la primera opción de Morena en la entrevista previa, pero se encontró con todos los equipos interesados en ella. “Creo que te puedes convertir en un personaje dentro de ‘La Voz’, alguien que no tiene comparación ni competencia”, anticipó el artista.

De Rosario con jazz y bossa nova

La rosarina que brilló este lunes en el reality show de Telefe contó que empezó “de prepo” cuando tenía 16 años. “No sabía ni que cantaba bien, cantaba para mí”, comentó en el reportaje antes de la audición a ciegas.

Morena supo participar en K’Fluya, una banda de neo soul. En su presentación TV, Soledad Pastorutti le apuntó que tiene una “voz fresca con sutilezas”. Así le pidió que hiciera algo más a capela y ella eligió una parte de “Samba de uma nota só”, un clásico de bossa nova.

“Mi familia siempre está. A veces creen más en mí que lo que creo yo, es lindo ver que estén siempre”, contó emocionada la joven que ahora competirá en el team de Mau y Ricky.