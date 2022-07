“Indignada estoy”, dijo Lali Espósito cuando empezaron a bromear en “La Voz Argentina” sobre la fama de recatada de Soledad Pastorutti. Así decidió mandar al frente a su amiga y ambas subieron al escenario a perrear. Después, la actriz dijo que la santafesina “es íntima con la fiesta”.

La ex “Casi Ángeles” dijo que la artista oriunda de Arequito “es la que más acompaña” cuando se trata de divertirse. La otra integrante del jurado le dio la razón cuando se pusieron a bailar y la banda del reality show tocó una base de reguetón para apoyarlas.

Todo empezó después de una audición a ciegas, cuando Ricardo Montaner comentó: “La gente cree que uno anda de joda siempre”. Entonces la santafesina planteó que quienes dicen eso sobre Lali no se equivocan.

“Yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana”, respondió la intérprete de “Disciplina”. Luego sentenció que “la Sole es la más fiestera de todas”.

Para reivindicar a su amiga, Lali subió al escenario con ella mientras Sofía Schiaffino miraba incrédula lo que ocurrió tras su presentación en “La Voz Argentina”. Una vez que terminó el baile entre las tres, ambas se retiraron y la participante se sumó al team Montaner para la próxima etapa del concurso.

“Quería reivindicar tu posición de fiestera”, explicó la ex “Casi Ángeles” sobre la invitación a perrear en el escenario. Soledad no le perdió pisada e incluso aclaró sobre su vestuario: “No te hago la vertical porque no puedo”.