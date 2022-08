Nicolás Olivieri, el sanjuanino de 22 años, compitió en los Knockouts de La Voz Argentina representando al Team Soledad, junto a Jhosva Montoya.

En las Audiciones a Ciegas se presentó con “Pucha cómo es la gente”, de Gabriel Morales, y conquistó el corazón de La Sole.

Con una zamba y en dúo con el santiagueño Octavio Muratore, de 21 años, cantó “Mujer niña y amiga” en la gala anterior y ganó la batalla.

En esta oportunidad interpretó la zamba “Aire de nostalgia”, de Diego Mansilla, pero no pasó a la próxima instancia de los Play Off.

El coacheo, una oportunidad para mejorar la interpretación

El sanjuanino Nicolás Olivieri compitió en los Knockouts pero no quedó en La Voz Argentina Foto: Telefe

El sanjuanino que dejó la medicina para dedicarse a la música expresó que el tema que le tocó “tiene una historia para mí, me llevó a la final del pre-cosquín”.

La Sole está acompañada de Diego Torres en esta instancia, quien le dio consejos al participante: “cantás hermoso y muy afinado, quizás hay algún detalle de interpretación”.

La coach también le brindó una recomendación: “hacer variaciones”.

Para Nicolás “el coacheo estuvo increíble, ver a Diego fue una sensación muy linda”.

Cómo fue el knockout en el que el sanjuanino se soltó

Los participantes subieron al escenario y el primero en cantar fue Nicolás, con la zamba “Aire de nostalgia”. Siguió el chubutense Jhosva Montoya, de 23 años, con el tema “Mi estrella predilecta”.

Marley los saludó y sentenció: “qué lindas voces tienen, muy talentosos los dos”.

Lali Espósito les hizo una devolución a los participantes. “Nico, me encantó lo que hiciste. Jhosva también me encantó, su voz es brillante”, dijo y cerró: “cada uno trae lo suyo, pero me emocioné con Jhosva”.

Soledad también se refirió a las presentaciones: “La verdad es que lo hicieron súper bien los dos, mejor que en el ensayo, mucho más sueltos”.

Además, la folklorista reconoció que los jóvenes “tienen mucho más escenario que La Voz Argentina”.

Finalmente, La Sole tomó la decisión de elegir a Jhosva para que represente a su team en los Play Off.

El participante sanjuanino no se fue sin antes agradecer a su coach por la oportunidad que le dio: “me voy súper contento, más allá de la competencia se generan vínculos y amistades, lo más preciado que me llevo es haberlos conocido”.

Además, el joven confesó que “mi paso por La Voz Argentina fue lo mejor que me pasó con la música”.