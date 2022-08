Andrés Cantos, el policía sanjuanino, pasó a la próxima etapa de La Voz Argentina. Bajo el coacheo de Ricardo Montaner interpretó “Ahora quien”, enfrentado al jujeño Leonardo Jurado.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

En las Audiciones a Ciegas, el participante oriundo de La Bebida, Rivadavia, se presentó con vestimenta de malambo y conquistó a Montaner.

En la gala anterior, de las batallas, el joven de 26 años interpretó “No se tú” en dúo con Pablo Campos, de Chivilcoy.

En esta oportunidad, tras cantar “Ahora quien”, no fue elegido por su coach, pero fue robado por los otros tres teams: ¿con quién se quedó Andrés Cantos?

Durante el ensayo de los Knockouts, Montaner y su co-coach Alejandro Lerner le hicieron correcciones porque notaron “inspiraciones forzadas en el mambo”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Según los artistas, Andrés tiene que “superar la timidez” porque “es una canción que se canta con el cuerpo, para que sea natural y creíble”, explicó Lerner.

El joven confesó que “el estar pendiente de la letra no me dejó que lo hiciera como quise”.

Interpretó “Ahora quien”: tras un triple robo, ¿ahora quién es su coach?

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Andrés Cantos y Leonardo Jurado, el jujeño de 28 años estudiante de Física, se enfrentaron en un Knockout de Montaner.

El joven norteño comentó con su interpretación de “Lucía”. Luego fue el turno del sanjuanino, cantante en la banda de la policía, quien cantó el tema de Marc Antoni.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Para Marley opinó que es “impresionante como cantan los dos” y le dio paso a los jurados.

Soledad comentó que “son dos voces maravillosas, lo dieron todo” y algo le pasó: “lo de Andrés fue increíble, pero mientras cantaba todavía recordaba la canción de Lucía”.

Por su parte, Ricky Montaner dio su devolución al sanjuanino, luego de decirle a Leonardo que su interpretación tuvo su propia identidad: “Andrés, sentí que enfrentaste muy dignamente y diste unas notas espectaculares, no desafinaste, te aplaudo”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Lali Espósito le dijo a Leonardo que “la física es una boludez al lado de lo que acabás de hacer con Lucía”. Con respecto al policía expresó: “tuviste momentos híper brillantes, estuvo increíble”.

Luego Montaner comentó sus acotaciones, antes de tomar al decisión: “La situación entre las dos canciones no era pareja. A nivel calidad vocal los dos son extraordinarios, pero es más probable que a Leo le haya quedado más cómoda su canción”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Se dirigió a Andrés para reconocerle sus logros: “Nos tapaste la boca, porque hablábamos de lo difícil que es cantar en clave para un argentino. Fuiste a una tienda y compraste todas las claves, y te moviste en clave”.

Sin embargo, el coach se quedó con Leonardo porque “casi me hace llorar”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Como es usual, el participante sanjuanino se despidió de La Voz Argentina agradeciendo: “Venimos con nuestras maletas llenas de sueño, y con estar acá ya ganamos”, dijo y se retiró.

Montaner lo despidió: “sigue para adelante, te vamos a recordar mucho”, pero Lali lo robó.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Emocionado, Andrés abrazó a su nueva coach y comentó: “Gracias porque me olvidé de decir que los sueños se trabajan, y había trabajado un montón para estar acá. Lo voy a disfrutar”.

La artista pop le dio la bienvenida nuevamente al certamen: “Sos un cantante increíble y lo que decís, lo sentís. Tenés que estar en este programa por tu voz, por tu corazón y en este equipo”.

Sin embargo, no terminaron las sorpresas para Andrés, ya que los hermanos Montaner presionaron el botón y el mayor sentenció: “Este año Mau y Ricky va a ganar La Voz Argentina, entonces necesitamos tener a un posible finalista”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Lali no podía creerlo y le pidió al sanjuanino que por favor “no te dejes llevar, no me traiciones porque me matas”. Al mismo tiempo, Andrés expresaba “no me la creo”.

Cuando el participante estaba por tomar su decisión, otra sorpresa: Soledad lo robó y saltó de emoción. “Fue un impulso, no me pude contener”, explicó.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

La folklorista le dijo que “todo este tiempo nos permitió conocerte desde otro lugar, es una adrenalina esto y eso vivimos los artistas todo el tiempo”.

Andrés no podía contener las lágrimas, mientras que los jurados corrían por toda la escena. Finalmente, decidió quedarse con Lali Espósito por haberle abierto nuevamente la puerta al certamen.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

La coach abrazó al sanjuanino y comentó que la decisión “habla de un tipo muy fiel” y le agradeció porque “ya me daba por muerta”.

Andrés Cantos quedó en La Voz Argentina tras un triple robo en los Knockouts. Foto: Telefe

Los dos reencontraron con el jujeño, quien los esperaba sentado tomando un café, debido a la la demora mientras los coaches luchaban para que Andrés los represente en los Play Off.