La Voz Argentina: Lucas Bongiovanni no logró meterse en los play off pero destacaron su voz y talento

Continúan los knockouts en La Voz Argentina. Este domingo fue el turno del sanjuanino Lucas Bongiovanni, quien se enfrentó con Tomás Español, ambos pertenecen al team Lali.

Primero cantó Tomás, el joven de 18 años eligió una canción de Alejandro Sanz y luego fue el turno de Lucas, quien innovó en su estilo musical y se animó a cantar “Entre dos tierras” de Héroes de Silencio.

Tanto el sanjuanino como Tomás, recibieron la ayuda de Mateo Sujatovich, el cantante de “Conociendo Rusia” y se prepararon para esta etapa del programa y dar lo mejor de ellos. “Los dos están a un nivel espectacular, para mi los dos tienen que seguir. La balanza está muy equilibrada, no sé cómo vas a hacer elegir”, mencionó la Sole emocionada por la audición de los participantes.

“Los dos se destacaron. Cada uno con su estilo”, dijeron los hermanos Montaner.

“Me pone tan tensa tener que elegir a alguien cuando los dos me gustan tanto”, comenzó diciendo Lali, quien no se podía decidir. Lamentablemente, el sanjuanino 49 años no fue el elegido para meterse en los play off pero Lali destacó su hermosa voz y lo motivó para que siga creciendo y cumpla su sueño.

“Éste no, no define el talento que tenés, asique anda tranquilo. Seguí enfocandote en tu carrera. Sos increíble y tenés una voz increíble. Sos lo más Lucas, gracias por la audición que hiciste”,

“Estoy eternamente agradecido. Estar acá es lo mejor que me puede haber pasado. Me llevo un aprendizaje muy grande. Ahora hay que seguir creciendo”, cerró Lucas.

CÓMO SON LOS PLAY OFF

En esta etapa, que iniciará una vez terminados los knockouts, los ocho participantes de cada equipo se presentarán ante cada uno de los coaches,Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, que elegirán a los que avancen a la instancia final de la competencia.

Dos participantes de cada equipo podrán ser seleccionados por su coach, mientras que los otros seis quedarán nominados para el voto telefónico, por lo que cada juez quedará con cuatro vacantes. Una vez que estén los 16 seleccionados se comenzará con la última etapa de la cual surgirá el ganador o a ganadora de La Voz Argentina.