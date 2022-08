Agustín Pascolatti, el gimnasta de Selección que empezó por su hiperquinesia y terminó siendo médico

Agustín Pascolatti era un niño con Trastorno por Defícit de Atención con Hiperactividad y lo superó con la gimnasia artística. Llegó a ser parte de la Selección Argentina hasta clasificar para una Copa del Mundo. Hoy es médico y estudia para especializarse en Traumatología. Su objetivo es seguir aportándole a la gimnasia para las generaciones que vienen.

Tenía 9 años cuando sus padres veían que no se quedaba quieto ni por un segundo. Descubrieron que Agustín tenía Síndrome Hiperquinético o Trastorno por Defícit de Atención con Hiperactividad, según el término médico.

A toda hora daba piruetas y le costaba concentrarse, por lo que llevarlo a hacer deportes era difícil. Hasta que “encontré en la gimnasia mi cable a tierra”, dijo a Vía Mendoza el ex integrante de la Selección Argentina, que supo hacer podios por equipos y a nivel individual en torneos Nacionales e Internacionales.

Agustín Pascolatti en anilla. Foto: Agustín Pascolatti

Comenzó a practicar la gimnasia artística a sus 9 años en un pequeño gimnasio de Palmares. Después tuvo su paso por el Gimnasio N°1 hasta llegar a Gymnos, donde se entrena hasta el día de hoy.

Bajo las indicaciones de Dante González, Agustín creció no solo en lo deportivo sino en lo psicológico, ya que al ser un deporte de riesgo tuvo que adiestrar su mente logrando el control de su cuerpo y concentración.

“La gimnasia terminó siendo la cura de esa hiperquinesia que tenía”, contó el médico que estudia para ingresar a la especialidad de Traumatología y quien fue parte del cuerpo médico del Hospital Italiano, de Independiente Rivadavia, y actualmente presta servicios para una empresa en YPF.

Agustín Pascolatti en su última temporada con el Seleccionado argentino. Foto: Instagram

“A medida que fui progresando, con todo el tecnicismo que tiene la gimnasia artística, fui desarrollando la habilidad para hacer los ejercicios bien y me refiero a la perfección mantenida en el tiempo para poder competir. Porque hay gimnastas que son talentosos pero no hacen bien las cosas y nunca llegan a un nivel alto. En la gimnasia es blanco o negro. Convencido de eso, me permitió llegar lejos”, explicó Pascolatti.

Agustín Pascolatti en paralelas. Foto: Agustín Pascolatti

El gimnasta de Gymnos comenzó a ver sus frutos a partir del 2009, con un tercero puesto a nivel nacional y un subcampeonato. En el 2010 integró Selección Argentina juvenil para el Sudamericano de Cochabamba y quedó finalista de salto y mejor argentino posicionado. En ese mismo año, se consagró campeón a nivel nacional.

Los logros con la Selección continuaron en el 2011 y 2012, donde quedó tercero en la competencia internacional por equipos y finalista en anillas y paralelas. También compitió ese año en el Panamericano Medellín.

En el 2013 logró el cuarto puesto por equipo en el Sudamericano y e el país, fue N°1 argentino. Y en el 2014 integró la Selección Mayor y se mantuvo hasta 2021. Allí clasificó para la Copa del Mundo en Alemania, pero un desgarro en el bíceps le quitó la posibilidad.

Agustín Pascolatti, médico de la Lepra entre el 2020 y 2022. Foto: Agustín Pascolatti

“Era un sueño poder viajar a esa competencia y después no tuve revancha debido a la Pandemia. Después me recibí de médico y empecé a trabajar, y mi principal objetivo pasó a ser mi profesión”, confesó el gimnasta.

Actualmente “no estoy entrenando para un alto rendimiento pero suelo ir al club, porque la gimnasia es una pasión interminable. Me enseñó mucho para la vida. Es un deporte donde tenés que tener mucha perseverancia, porque te caés un millón de veces y te tenés que levantar un millón y una vez más. Tenés que tener cabeza para dedicarle tiempo y hacer grandes sacrificios, si lo que querés es cumplir tu sueño”, explicó el deportista, especialista en anillas.

Agustín Pascolatti con dante González (entrenador). Foto: Los Andes

La gimnasia, además de darle a su vida un crecimiento superador, le mostró cuál era su camino como profesional.

“Lo de ser médico siempre me gustó. Influyó también las lesiones que tuve, que fueron muchas. Y cuando llegó el momento de elegir especialización, no tuve dudas y me incliné por la Traumatología. Ahora estoy rindiendo para poder llevarla a cabo”, afirmó.

Agustín Pascolatti en arzones. Foto: Archivo los Andes

En esta revisión de su vida deportiva, Pascolatti se mostró agradecido por quienes lo apoyaron en este camino. Y sostuvo que en un futuro “me gustaría poder devolverle a la gimnasia mendocina lo que me dio. Espero poder trabajar junto a mi entrenador, para formar nuevos talentos y dejar un legado. Que la gimnasia masculina de Mendoza siga creciendo”.

Agustín Pascolatti el mejor gimnasta de Mendoza de las últimas dos décadas. Foto: Instagra

“Quiero poder transmitirles a los chicos que vienen, todo lo que aprendí en todos estos años con Dante y la Selección. Volver a competir ya no lo haré, pero sí me gustaría verlos a ellos que logren cosas lindas en este deporte”, concluyó.