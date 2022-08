De la vida de Sebastián Fernández se podría escribir un libro. No sólo por su capacidad de superar un accidente practicando motocross, el cual lo dejó inmóvil de las extremidades inferiores, sino porque después de su larga recuperación, nada se interpuso a su deseo de seguir entrenando y practicar tantos deportes como pudiera.

El deportista sanjuanino es un contador de 46 años que creció en una familia donde las motos y los autos eran una pasión. Comenzó a correr en moto siendo un niño y a escondidas de su mamá.

Ya en edad adulta, corriendo en una competencia, se cayó quedando consciente pero inmóvil en la pista. El resultado: tres vértebras quebrada y una lesión medular que le imposibilitó mover sus piernas el resto de su vida.

Tras estar en terapia intensiva y pasar por una operación, comenzó su rehabilitación. Fue en una clínica cordobesa donde “aprendí a respirar, a vestirme, a bañarme solo a mis 35 años, a girar o sentarme en la cama. Toda esa etapa fue durísima a nivel psicológico. Te frustrás mucho, pero a medida que vas logrando cosas, te vas motivando con la evolución, y avanzás”, confió Sebastián a Vía San Juan.

Y contó: “Les dije a los médicos y enfermeros que en San Juan tenía una camioneta y quería practicar subirme a ella. Practicamos primero en una camilla y después, como al lado de la clínica un vecino tenía un vehículo similar al mío, se la pedimos para poder ensayar. Lo hice en plena Avenida Vélez Sarsfield, en Nueva Córdoba”.

“Después les dije que como viajaba mucho, qué haría si se me pinchaba una rueda. Me llevaron el apunte, y me puse a cambiar uno de los neumáticos, también con la camioneta del vecino. Fue muy divertido porque la gente no entendía cómo un discapacitado estaba cambiando una rueda y dos personas (los enfermeros) estaban a mi lado mirando y con las manos en los bolsillos”, recordó con gracia.

La reconciliación con su moto fue el antes y después

De vuelta en San Juan, y junto a sus amigos motociclistas, Sebastián quiso sacarse la espina. Un rencor guardado con aquello que -hasta ese momento- todo tenía que ver.

Para Sebastián la moto había sido la responsable de su drástico presente. Sin embargo, volver a subirse a ella tenía un sentido.

“Me subí a la moto, a la cual mis amigos le habían modificado los cambios y frenos. Anduve un poco y al frenar me caí, lógicamente. Pero me sirvió, porque más que interpretar esto como una revancha personal fue como un pedido de perdón, por un enojo que no correspondía”, confesó.

Cómo fue su proceso

Como de chico Sebastián había practicado el tenis, tras el accidente retomó esa disciplina como parte de la rehabilitación. Después le sumó maratones en sillas de ruedas, cuatriciclos, wakeboard, kitesurf, ski, ciclismo hasta el pentatlón, xterra e ironman. En todas, con un progreso basado en una rehabilitación constante, que no quiso hacer en un consultorio sino al aire libre.

“Entendí que haciendo deportes podía obtener los mismo resultados que una rehabilitación con un kinesiólogo en una clínica, y más porque lo disfruto y me divierto”, confesó.

La intención principal fue “mantenerme activo mentalmente, contento, con objetivos a cumplir desde programar mi vida hasta una buena alimentación y relaciones sociales”.

A Sebastián le propusieron participar en tenis adaptado de la AATA (Asociación Argentina de Tenis Adaptado), también estuvo a punto de correr un Dakar en la categorías de cuatris, participó de rural bikes, medias maratones y maratones internacionales, duatlones y triatlones, irnonman, en Vueltas de ciclismo como la de Mendoza, Vendimia, San Juan y Córdoba, en donde -más allá de los resultados o podios alcanzados-, su principal objetivo fue y es “que se den cuenta que pese a una discapacidad se pueden hacer cosas”.

Y sostuvo: ”Antes de mi accidente tenía el concepto de que una persona en silla de ruedas lo único que podía hacer era ver TV o estar en la vereda haciendo nada. Y estaba equivocado. Una persona discapacitada puede ser tan o más activa que una convencional. Porque hay muchas cosas para hacer”.

El objetivo para Fernández es actualmente hacer progresar los deportes adaptados y que las competencias sean inclusivas.

“Quiero armar una fundación para comprar elementos deportivos, para que los chicos puedan acceder con mayor facilidad a la práctica deportivas. Está en proceso, pero trabajo para eso. Que los organizadores de las competencias incluyan categorías para discapacitados porque no todos la tienen. Y sobre todo eliminar el preconcepto de la gente de que una persona en silla de rueda es pasiva y un estorbo”.

“Pero también depende de la actitud de esa persona con discapacidad para que eso cambie”, concluyó Sebastián Fernández, un campeón de la vida sin igual.