La puntana Nerea Livoni se convertirá desde el próximo fin de semana en la primera referee sudamericana de rugby en dirigir el Challenger Series de la World Rugby Seven, que se disputará en Chile, y donde Los Pumas VII y las Yaguaretés serán parte de la competencia.

Como cualquier deportista, llegar al nivel elite para representar a la Argentina a nivel internacional, se requiere de carácter, fortaleza, sacrificio y aptitudes. Y de postergar cosas para poder hacer y disfrutar de la elección hecha, en este caso del referato de rugby, una profesión que no muchas mujeres lo hacen en el país.

Entre ese puñado de féminas, incluso a nivel sudamericano, se encuentra la puntana de 29 años Nerea Livoni, quien el próximo fin de semana se convertirá en la primera del continente sur en dirigir en el torneo Challenger Seven de la World Rugby, clasificatorio para el Circuito Mundial de esta modalidad.

Rugby. Nerea Livoni referee internacional. Foto: Redes

Livoni jugó durante siete años en el Chancay Rugby Club, como win o apertura. Luego sumó el referato a su vida y poco tiempo después debió tomar una decisión determinante: ¿jugar o arbitrar? Y ser autoridad máxima en un campo de juego terminó siendo su destino

Desde entonces fue creciendo hasta ser considerada, junto a la formoseña Brenda Camacho, entre las mejores referees argentinas en certámenes sudamericanos.

Cómo fue su inicio

Nerea arribó al rugby sin querer. Simplemente como espectadora y amiga de otros rugbiers. “Ellos jugaban todos los fines de semana y solamente iba a tomar mates y pasar la tarde. Hasta que me enteré que el club Chancay iba a formar la Primera femenina y me anoté. Disfruté jugar todo ese tiempo pero tras siete años lo dejé, para enfocarme más en el arbitraje”, sintetizó a Vía San Luis la ex rugbier sobre sus comienzos en la actividad.

Rugby. Nerea Livoni, única referee sudamericana en el clasificatorio para el circuito mundial que se desarrollará en Chile, la próxima semana. Foto: Redes

El rugby y la mujer

Para la puntana, “las mujeres somos perseverantes y también decididas. Asique, eso, nos mantiene siempre juntas en este deporte. Tanto jugadoras como referees se van renovando año a año y cada vez somos más en esta actividad”, aseguró.

Rugby- Nerea Livoni Foto: Redes

Puntualmente del referato, dijo: “La calidad de juego y de los equipos mejoran con la del referee. Hay que dejar de subestimar al rugby femenino como si fuese un Seven fácil y designarles mejores jueces o capacitarlos en esa modalidad, que no es para nada similar al de XV”.

Y en cuanto al rugby en si, la oriunda de San Luis expresó que tiene un significado valioso porque “es un estilo de vida por completo. No hay nada mejor que la vida de club, porque termina siendo siempre una familia. Te da la posibilidad de entablar relaciones que duran para siempre”, afirmó.

Su presente en este Challenger como pionera

Ser jueza, árbitro o referee -no importa el término- se vive con la misma intensidad que en un equipo, y los nervios que suma es igual o más que la de un o una jugadora. Ya que “la responsabilidad es enorme”.

“Tengo varios días sin dormir. El martes viajo y estoy trabajando y resolviendo las últimas dudas con los couch. Me vengo preparando desde varios meses, con un específico entrenamiento de la UAR, un plan de running, gimnasio y otros ejercicios para llegar con el máximo rendimiento. Además de análisis de video y estudio de reglamento. Y sobre todo con el idioma, porque predomina el inglés”, describió.

Rugby. Nerea Livoni, única referee sudamericana en el clasificatorio para el circuito mundial que se desarrollará en Chile, la próxima semana. Foto: Redes

Todo esto con un principal sentido: “Las responsabilidades son muy grandes y más cuando uno dirige para el World Rugby, sobre todo porque si un equipo va a disputar la plaza para un Circuito Mundial, no pueden haber errores. Y para eso hay que prepararse mucho”, explicó Nerea.

En tanto que particularmente, “es una posibilidad enorme como referí argentina de ir a mostrar mi referato, plantarme en la cancha y ofrecer lo mejor de mi capacidad para entrar en la órbita de torneos más importantes”.

Después de muchas horas en cancha como árbitro, con basta experiencia en diferentes torneos y tras múltiples evaluaciones de sus funciones, Livoni sigue superando expectativas.

Actualmente es parte de casi una veintena de referees de Sudamérica que busca meterse en el referato mundial, para los circuitos que se avecinan. Y desde el próximo certamen, ella hará su intento.

Rugby. Nerea Livoni, única referee sudamericana en el clasificatorio para el circuito mundial que se desarrollará en Chile, la próxima semana. Foto: Redes

Antecedentes

Su primer referato en Sudamericano fue en el 2014, a seis meses de haber iniciado su carrera.

Después, continuó manteniendo su perfecta asistencia en estos torneos continentales.

También dirigió en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Juego Panamericano de Lima 2019 y dirigió por invitación en el Seven que se realizó en Dubai.

Es la primera mujer en dirigir un Seven masculino Sudamericano en Costa Rica 2021.

Y la primera en estar asistiendo en una Súper Liga Americana de rugby.

Ahora se le suma, primera mujer árbitro de Sudamérica en el Seven World Challenger Series.