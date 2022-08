Dandara Guinaraes ganó el Knockout de La Voz Argentina y pasó a la próxima instancia

Dandara Guinaraes, la sanjuanina de 18 años, pasó a la próxima etapa de La Voz Argentina tras ganar en los Knockouts. Cantó “Stone Cold”, enfrentada a Olivia Cuan.

En las Audiciones a Ciegas, la joven logró que todo el jurado apretara el botón durante su interpretación de “Jealous”, de Nick Jonas. Montaner bloqueó a sus hijos para tenerla en su Team.

En la instancia de las batallas, la estudiante de Artes Escénicas en Buenos Aires, se enfrentó a Michelle Alifano con el tema “Telepatía”, de Kali Uchis.

En esta oportunidad compitió contra Olivia Cuan, oriunda de Tigre, quien fue robada por Mau y Ricky mientras que ella representará a Montaner en los PLay Off.

El ensayo en el que destacó su “potencial extraordinario”

La sanjuanina Dandara Guinaraes ganó los Knockouts de La Voz Argentina y competirá en los Play Off. Foto: telefe

La sanjuanina confesó que “cuando me subí al escenario y tenía a Montaner y a Lerner, me puse más nerviosa de lo que pensaba”.

Sin embargo, los coaches destacaron su talento y le dieron tips: “Hay algo en vos que está creciendo, una intérprete. Tenés que encontrar ese modismo y abrir esa Dandara que está adentro tuyo”, le dijo Alejandro Lerner.

Además, el cantautor aseguró que “Dandara tiene un potencial extraordinario”, mientras que Montaner reconoció que “las dos me parecen espectaculares”.

La joven cuyana comentó que “esta canción me queda más cómoda que la de la batalla y siento que tiene más potencia”, en relación a “Stone cold”.

El Knockout con “calidad” y una nueva victoria para Dandara

La sanjuanina que canta en bares y fiestas infantiles subió al escenario junto a joven de 20 años Olivia Cuan, quien cantó primera el tema “How depp is yor love”.

Luego Dandara interpretó “Stone cold”, de Demi Lovato, y la rompió.

Soledad fue la primera en dar su devolución. “Sentí que Olivia estuvo más cómoda”, pero “la canción de Dandara fue más difícil”, dijo y cerró: “las dos tienen mucho para darle al certamen”.

Mau Montaner explicó que “tienen texturas en sus voces hermosísimas” y se refirió a cada una de las participantes: “Olivia mefascinó. Dandara tu voz tiene algo que no lo puedes comprar o estudiar, viniste al mundo con una textura de voz privilegiada”.

Aunque no se inclinó por ninguna, cerró: “es importantísimo que recuerden qué las hace especiales”.

Lali no quiso ser redundante y sólo expresó: “Fue un knockoutsazo, me da lástima que alguna no continúe”.

El coach de las participantes les dijo que “se nota la calidad que tienen” y se refirió a Dandara: “en el ensayo le salió extraordinario, hoy noté que estaba afectada por algo.” Con respecto a la joven de Tigre, Montaner reconoció que “manejaste la canción a tu antojo”.

“Las dos son de otro mundo y, no es por presionar, pero las dos deberían quedarse en el programa”, cerró la devolución.

Finalmente, Ricardo Montaner eligió a Dandara para que represente a su team en los Play Off, mientras que sus hijos robaron a Olivia Cuan.