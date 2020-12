El municipio de Río Gallegos decidió sacarle la obra de la segunda etapa del pluvial de la Cuenca Sarmiento, que había ganado la empresa Proalsa. Se debe a incumplimientos en los plazos de inicio de obra.

La empresa que había comenzado con el pluvial de la Cuenca Sarmiento, y que ganó la licitación para la segunda parte durante la gestión anterior, incumplió los plazos de inicio de obra: a varios meses de la adjudicación, aún no realizó ninguna tarea.

Por este motivo, y luego de un análisis conjunto entre el Intendente Pablo Grasso y las Secretarías de Obras Públicas y de Gestión Legal y Técnica se decidió desadjudicar la obra e iniciar un nuevo proceso licitatorio.

El secretario de Obras Públicas, Lucas Otín, explicó que “los tiempos que marcan los pliegos y las bases y condiciones no se han cumplido, por lo que se toma la decisión de desadjudicar la obra para volver a licitar a una empresa que cumpla con lo que se solicita, es una obra para que disfrute la gente y no podemos estar esperando los tiempos de una empresa que dice que no puede pagar el contrato”.

El funcionario aclaró que la obra “se va hacer”, aunque lamentó que se haya perdido tanto tiempo: “nos modifica la planificación pero esperamos que se licite y que arranque lo antes posible, los tiempos de construcción en Santa Cruz no son los mismos que el resto del país, tenemos muy pocos meses en que se puede trabajar y es una pena no estar aprovechando estos meses”.