Durante mucho tiempo, los arqueólogos y la historia afirmaron que los primeros sistemas de escritura se habían inventado en los pueblos de la antigua Mesopotamia y en el antiguo Egipto. Sin embargo, un hallazgo histórico ahora cambió esta idea: la escritura ya se utilizaba tiempo antes en lo que actualmente es Irán.

El investigador francés François Desset descifró una serie de códigos que se habían encontrado hace más de un siglo, en 1901. Lo que al principio parecían misteriosos símbolos sin sentido que decoraban antiguos jarrones resultó ser parte de un mensaje en lengua protoelamita.

Mapa del antiguo Imperio Elamita donde se encontró un sistema de escritura protoelamita. (Creative Commons)

Además, el arqueólogo francés, que pertenece al Laboratorio Archéorient de Lyon, precisó que los manuscritos pertenecen al tercer milenio antes de Cristo, es decir, hace más de 4.400 años de antigüedad.

Los jarrones donde se encontró el escrito fueron encontrados durante investigaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Susa, capital del Imperio Elamita. Según los estudios, el elamita lineal se habló entre el 2300 y el 1900 a. C., y también tenía su sistema de escritura, que era puramente fonética y utilizaba signos que señalaban sílabas, consonantes y vocales, algo único en ese milenio, sobre todo si se lo compara con el elprotocuneiforme de los mesopotámicos y los jeroglíficos egipcios -que eran los más antiguos conocidos hasta el momento-.

El arqueólogo François Desset descifró el sistema de escritura protoelamita. (Twitter/@sudouest)

“Encontramos que alrededor del 2.300 a. C. existía un sistema de escritura paralelo en Irán y que su versión más antigua, llamada escritura protoelamita (3.300 a. C. - 2.900 a. C.) se remonta a los primeros textos cuneiformes mesopotámicos”, explicó Desset, en diálogo con el medio Sciences et Avenir.

Y añadió: “Hoy puedo afirmar que la escritura no apareció primero en Mesopotamia y luego en Irán: estos dos sistemas, el protocuneiforme mesopotámico y el protoelamita iraní, ¡eran de hecho contemporáneos!”.