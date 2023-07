“Yo encubrí a César”: Marcela Acuña confesó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por su hijo

La hipótesis de que Cecilia Strzyzowski fue asesinada cada vez cobra más fuerza. En la nueva carta que emitió Marcela Acuña -desde el penitenciario en el cual está detenida- confesó que César Sena, su hijo, es el autor del femicidio, y ella lo encubrió sin saber lo que planeaba.

En realidad podría tratarse de una estrategia judicial para que ella tenga una pena menor y, de paso, Emerenciano Sena sea liberado. De hecho, en el escrito ella redactó: “Te quiero en libertad, aunque yo no salga. Vos sos mi líder”.

La carta es dirigida justamente a su esposo. Se trata del noveno escrito que realiza la sospechosa desde que fue detenida hace un mes y medio atrás junto a su familia y otros cuatro empleados del clan piquetero.

Marcela Acuña confesó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por César Sena y ella lo encubrió. Foto: Diario Norte

Diario NORTE accedió al manuscrito de la excandidata a intendenta, en el cual reivindica su amor hacia Emerenciano, le da consejos sobre su salud, y le pide disculpas por no haberle contado que encubrió el femicidio. Aún así, los fiscales insisten en que ella y ambos Sena planificaron el ataque.

En la carta dirigida al líder piquetero, Acuña le pide: “Si salís antes no lo abandones (a César), está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate; tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después”.

"Yo lo cubrí a César": Marcela Acuña confesó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por su hijo. Foto: Diario Norte

Aseguró haber tenido una serie de mareos; cabe recordar que ambos imputados ya han denunciado problemas de salud presuntamente para que la Justicia les dé domiciliaria. Semanas atrás fueron trasladados a hospitales para que les realicen chequeos, y mientras constataban que sus cuadros estaba bien, varios pacientes y manifestantes los insultaron.

“Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno , siempre fue así, siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé que va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo”, añadió la sospechosa.

No es la primera vez que Marcela Acuña culpa a su propio hijo, César Sena

El pasado jueves 6 de julio salió a la luz otro escrito supuestamente elaborado por Acuña, quien lejos de negar cualquier crimen, y buscando su libertad, apuntó una vez más contra César Sena, su hijo y esposo de la víctima, también imputado en la causa.

“Él fue el responsable, no nosotros. ¿Será que el ser padres nos señala como criminales?”, redactó la sospechosa. Luego, añadió: “Sólo el que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido hará que podamos (Marcela y Emerenciano) tener más expectativas de lograr la libertad”, y dijo que desde un principio los culparon a ellos dos de un crimen “que no hicieron ni harán nunca”.