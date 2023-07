El abogado de César Sena desmintió que el chaqueño se autoperciba mujer e insistió: “No está acreditado que Cecilia esté muerta”

El principal sospechoso por la desaparición de Cecilia Strzyzowski es su esposo, César Sena, a quien se lo investiga por el delito de femicidio. La condena que comprende dicho crimen es perpetua, es por esto que circuló una versión que aseguraba que el chaqueño se autopercibía mujer para que cambie la carátula, pero esto fue desmentido por su abogado.

La causa ha conmocionado a todo el país; hace un mes que se perdió el rastro de la muchacha en Resistencia, y todo apunta a que el denunciado la habría asesinado junto a sus padres y bajo colaboración de otros cuatro aliados más de la familia piquetera.

Las primeras versiones sostenían que el abogado de Sena, Ricardo Osuna, había presentado un recurso en el que detallaba que el acusado se autopercibía mujer, y se habría pedido el traslado a una celda de mujeres, y de paso evitaría la pena por prisión perpetua. Pero fue el mismo letrado quien aseguró: “No sé de dónde sacaron esa información”.

Las heridas que tenía César Sena, esposo de Cecilia Strzyzowski, son indicios de defensa. Foto: Redes sociales

“A mí nadie me manifestó esa situación, y tampoco se puede hacer esa interpretación de lo que hay en el expediente”, remarcó Osuna en diálogo con Diario Norte.

Además, insistió con el único pedido que César Sena le hizo hasta el momento: ver a su madre. “Es algo que se viene solicitando desde el día uno, y será bueno para que puedan ponerse de acuerdo en algo y también por una cuestión humana de la relación madre-hijo”, remarcó.

Qué dijo el abogado de César Sena sobre la muerte de Cecilia

El letrado sostuvo que su defendido “no va a declarar nada por ahora, por lo menos hasta que no estén los resultados de los estudios de las muestras óseas que se llevaron a Córdoba”. E insistió con que Cecilia puede estar viva: “Por ahora, no está acreditado que Cecilia esté muerta, ya que no hay un acta de defunción ni cuerpo”.

En la misma línea dijo: “A mí me llegó una versión de alguien que dijo haber visto en el interior de la provincia a una persona muy parecida a Cecilia”. Pero desestimó llamarlo como testigo en la causa, ya que es solo “una versión”.

“Psicópata y cobarde”, la respuesta de la madre de Cecilia Strzyzowski

Luego de que trascienda que César se autopercibiría como mujer, Gloria Romero, la mamá de Strzyzowski, se mostró poco sorprendida por el cambio de estrategia de su yerno. “Es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”, sostuvo a través de un video que compartió.

“Victimizarse es el comportamiento natural de este tipo de personas”, dijo Romero desde su cuenta de Instagram con un claro tono de indignación. De este modo, la chaqueña señaló: “Son psicópatas y son cobardes”.