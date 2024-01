“Quiero vivir cuando se demuestre mi inocencia”: Emerenciano Sena escribió una carta desde la cárcel

El imputado de ser coautor del femicidio de Cecilia Strzyżowski, Emerenciano Sena, que se encuentra detenido con prisión preventiva desde el 9 de julio, escribió una carta desde la cárcel de carácter urgente. En la misma solicita prisión domiciliaria y asegura que no va a llegar vivo al juicio debido al avance de su enfermedad.

La carta de Emerenciano Sena

El escrito presentado por el detenido es de la fecha 28 de diciembre y es de “carácter urgente”, según logró acceder Diario TAG. “Al juez de garantía en turno, ante quien corresponda, por un pronto despacho”, comenzaba la carta del líder piquetero.

La carta que escribió Emerenciano Sena. Foto: Diario TAG

“Por derecho propio, me dirijo a usted y ante quien corresponda a los efectos de solicitar en carácter de urgente que mi prisión sea domiciliaria considerando mi estado de salud, principalmente de la diabetes (que esta alterada y mal medicada) lo que me generó desmayo y otras falencias en el contexto de encierro que me encuentro”, detalló Emerenciano.

“Así mismo se complica con mi colon, donde tengo episodios de defecar con sangre continuamente, y de 120 kilos bajé a 90, comiendo, pero proceso mal las comidas. Si bien tengo buen trato donde estoy alojado, el problema es el encierro y el avance de la enfermedad que de seguro me llevará a operarme (colon) y la recuperación (si llego)”, continuó señalando.

Emerenciano solicitó prisión domiciliaria desde la cárcel. Foto: Diario TAG

“Solamente tendré una oportunidad de vida en el domicilio de un familiar, donde sea asistido y pueda respirar mínimamente más aires que ahora”, y agregó: “Me declaro inocente de todos hechos delictivos. Sé de mi inocencia, pero sabiendo que hay componentes políticos en la causa lo mismo se hará y quiero estar vivo para afrontar este proceso penal”.

Por otro lado, Emerenciano continuó diciendo: “Si sigo en contexto de encierro sé que no llegaré, y será tarde cuando se tome la decisión política y judicial de liberarme”. Por último, el líder piquetero afirmó: “Quiero vivir cuando se demuestre mi inocencia, por eso apelo a usted considerando que no solamente se protege la vida (mía) si no el acto del proceso penal en curso, mi inocencia”.

Documento completo de la carta que presentó Emerenciano desde la cárcel. Foto: Diario TAG

“Dejando constancia del pedido de prisión domiciliaria para ser escuchado y tener una pronta respuesta”, finalizó Emerenciano. En noviembre fue cuando el detenido declaró por última vez y afirmó que había un “complot en su contra” y, nuevamente, reiteró su libertad.