Declaró Emerenciano Sena: denunció que hay un complot en su contra y pidió su libertad

En el marco de la investigación por el crimen de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena amplió su declaratoria y apuntó contra el Instituto Médico Forense alegando que, tanto su esposa como él, están enfermos y no se les realizó los chequeos correspondientes. Además, el líder piquetero, quien está detenido en prisión preventiva desde junio, solicitó que le otorguen libertad por falta de pruebas.

La declaración de Emerenciano Sena

Sena, quien fue acusado de ser el presunto coautor del femicidio de Cecilia, había solicitado declarar ante el Equipo Fiscal Especial que está a cargo de la investigación de la desaparición y femicidio de la joven. De esta forma, el líder piquetero fue trasladado este martes desde la Comisaría Tercera al Edificio de Fiscalías de Resistencia donde fue recibido por grupos de movimientos sociales que reclamaban su liberación.

“Yo, Emerenciano Sena, vengo a plantear o a denunciar al Instituto Médico Forense porque me llevaron cuatro veces para interrogarme, y no me examinaron, quiero que se investigue si es una asociación ilícita, un complot contra la justicia, el fiscal o es contra Emerenciano Sena o el Gobierno”, comenzó afirmando Sena, según lo que pudo acceder Diario NORTE.

Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, todos imputados por el supuesto femicidio de Cecilia. Foto: Clarin

Por otro lado, comentó la enfermedad que sufre Marcela Acuña, su esposa, y él: “El daño lo estamos sufriendo mi esposa y yo. Mi esposa tiene cáncer de tiroides y yo cáncer de colon y no recibimos actualizados los controles médicos y las medicinas que corresponden, porque no tenemos ingreso libre para tener médico de cabecera”.

“Yo quiero que quede claro que si mi esposa se va a morir en su celda, yo también me quiero morir en mi celda. No por voluntad propia, sino por culpa de la Fiscalía, o complot del IMCIF. En este mismo acto pido mi libertad, porque en la causa no hay ni una prueba en mi contra, y es de conocimiento que a un padre no se lo puede condenar por lo que supuestamente hizo su hijo”, hizo hincapié Sena.

El momento cuando Sena se retira de la Fiscalía. Foto: Diario Chaco

Por último, afirmó: “Necesito un estudio completo de estado de salud de mi esposa, Marcela Acuña, y una vez que ella se lo realice, yo me presto para realizar los míos. Si el Fiscal quiere, yo no tengo problema en tener un careo con los del IMCIF. Atento lo que declaré”.

La salud de Sena y Acuña

Según lo que pudo acceder Diario TAG, desde el Hospital Perrando difundieron un diagnóstico de salud de Sena afirmando que tenía “esteatosis hepática, disautonomía diabética y alto riesgo para cáncer de colon”. La prisión domiciliaria que solicitó el líder piquetero fue negada tras que el IMCIF aseguró que “no tiene signos de descompensación ni de proceso agudo de evolución”.

Sin embargo, Sena debía ser sometido a una videocolonoscopía para poder determinar las posibilidades de contraer cáncer de colon, pero se negó. Desde la Comisaría Tercera afirmaron: “El detenido en cuestión se niega a ser trasladado a esta unidad y recibir atención médica”. Con respecto al cáncer de tiroides que padece Acuña, indicaron que no había sido mencionado antes por la detenida.