Gloria Romero encabezó una marcha para la nulidad de la revinculación de los Sena: “Quiero ver dónde están mis derechos”

Luego de las declaraciones en televisión de Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, en contra de la revinculación de la familia Sena, encabezó una marcha en frente al mástil mayor en Resistencia reclamando la nulidad del derecho. El reencuentro de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, todos imputados en prisión preventiva por el femicidio de Cecilia, fue aprobado a principios de este mes por la jueza de Garantías N°1, Mercedes Pereyra.

La primera reunión familiar se llevó a cabo el pasado jueves 14, coincidiendo con el cumpleaños número 20 de César, para esto se desplegó un gran operativo policial para trasladar a Emerenciano y a Marcela al Complejo Penitenciario N°1 donde está detenido su hijo, César. Ante esto, Gloria se expresó en contra afirmando que la “Justicia no existe en Argentina”.

La manifestación en contra de la revinculación de los Sena

Junto a vecinos de la ciudad, este martes a la noche, Gloria encabezó una manifestación en contra de que se realicen los reencuentros de la familia Sena: “No a la revinculación. Yo quiero la anulación de la revinculación, eso es lo que pido. Quiero explicaciones, quiero ver dónde están mis derechos. Quiero, señora Pereyra, ¿dónde está la ley Justina? ¿O se llevó esa materia a marzo?”, afirmó Gloria en diálogo con DIARIO NORTE.

Y continuó diciendo: “Quiero saber si usted se recibió en la UNNE, si le enseñaron esa materia o no le enseñaron la ley Justina ¿Usted no sabe lo que es la ley Justina? Por favor, abogados del Chaco infórmele a la jueza que existe la ley Justina y mándenle una copia para que la lea porque esta mujer la desconoce”.

Cuando fue consultada si se había reunido con los fiscales, respondió: “Ya sabía algunas cosas, otras me informaron. Prácticamente fue para conocer al nuevo fiscal en las operativas que están haciendo. Me confirmaron algo que yo ya sabía, el hecho de que ellos estaban en contra de esta revinculación, que ellos habían armado un informe forense, que ya había un juez. El juez de origen ya se había expedido sobre este tema, que vino esta mujer (Pereyra) arbitrariamente y desarmó todo. Fue en contra de lo que el juez de origen había dictaminado”.

Sobre el resultado negativo de las piezas dentales que encontraron en julio, afirmó: “Las piezas dentales habían dado negativo. Lo que se estaba buscando eran las costillas, pero sobre las costillas se está buscando que puedan ser analizadas porque la mayoría de los 13 huesitos que se encontraron estaban en muy malas condiciones, muy calcinados. Es como la vez anterior, no se va a poder extraer el ADN, pero la costillita esa nos da una posibilidad porque está quemada, pero no calcinada”.

Y continuó diciendo: “Estamos viendo si esta costillita nos va a dar el regalo para Navidad. Por favor, gente que reza, que sabe lo que es la fe, por favor hagan una cadena de oraciones para que esa costillita me de el ADN que necesito. Siempre les digo sobre el manejo de energía, yo lo hago porque tengo mucha presión al estar acá en frente de todos y necesito tranquilizarme, y otra cosa que hago es escribirle al corazón del Justo y usted señora jueza (Pereyra), va a conocer el corazón del Justo”.

Gloria comentó que se enteró del reencuentro de los Sena por televisión. Foto: DIARIO NORTE

Sobre la revinculación familiar, comentó: “Mientras ellos comían torta y champán, casi me muero por haber visto el tema por televisión. Tuve un pico de presión de 24, me tuvieron que medicar, estuve días llorando porque la víctima, cuando no es escuchada por la justicia, revive el trauma. Yo viví el trauma de nuevo como el primer día, sentí la misma angustia, la misma desesperación, la misma sensación de estar desamparada, de ser una ama de casa con un escarbadientes luchando contra corruptos, contra titanes del poder, que están mostrando su poder de nuevo”.

Al ser consultada si iba a presentarse en el próximo traslado de Emerenciano y Marcela, Gloria confirmó: “No se si me convendría más matar a alguien para que me escuchen, porque a mi me salen con el tema de los derechos humanos, entonces, ¿yo que soy? ¿extraterrestre? Yo no tengo derecho”.

Sobre el rechazo del pedido de domiciliaria de la pareja Sena, detalló: “Eso lo logré con mi convenir, porque la jueza también quería decidir sobre eso. Mandé para febrero de que si o si se tiene que hacer los estudios (Marcela), le guste o no le guste. Aparte, al médico que armó ese historia clínica falsa, más vale que con el peritaje que se haga, porque se va a tener que hacer una colonoscopía y si no sale que tiene cáncer, ese médico va a tener que entregar su matrícula”.

A pesar de que Gloria había confirmado en octubre que se mudaba a Chubut para proteger a su otra hija, confirmó que se iba a quedar en Resistencia hasta que “todo esto termine”, y afirmó: “Esta lucha sigue hasta el final y le pido el apoyo a todo Resistencia. Puede ser que yo sea infumable muchas veces, pero ¿prefieren a esta infumable o a Emerenciano suelto?”.