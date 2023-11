En medio de los cambios en la defensa del clan Sena, habló el abogado de Emerenciano

En las últimas horas, se produjeron cambios dentro de la defensa de la familia Sena. A la espera de que se defina la fecha del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, Marcela Acuña cambió de abogado, mientras que Emerenciano ratificó a Ricardo Osuna.

Este cambio se da a pocas semanas de que el Equipo Fiscal Especial (EFE) termine la etapa de investigación. Según informa Diario Norte, la defensa de la dirigente social ya no estará integrada por Edgardo Hernán Martínez; sino que la dupla que la defienda en el juicio por jurado que se espera arranque en el 2024, será Rocío de Jesús Ramírez y Miguel Luckach.

Marcela Acuña cambió parte de su defensa, mientras que Emerenciano Sena mantiene a Osuna. Foto: Diario Chaco

Acuña será la única que cambie de defensor, ya que César sigue representado por Gabriela Tomljenovic, mientras que Ricardo Osuna desmintió haber enviado su renuncia por la defensa de Emerenciano.

“Sigo siendo el defensor, si bien no me pagan, para mí el dinero es lo de menos”, señaló Osuna a Diario Norte, y agregó que “lo del dinero es tema menor, intervengo por convicción y por hobby, me gusta la defensa”.

Cuándo será el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Al mismo tiempo, el letrado chicaneó a los fiscales: “Desconozco cuando elevarán la causa a juicio, lo tendrían que haber hecho el mes pasado porque supuestamente tenían todo cargado, pero en verdad no les debe estar cerrando las pruebas”.

La investigación de esta causa superó las 5000 fojas, y además de la familia Sena, están detenidos e imputados por encubrimiento: Fabiana González Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

Mientras que los más complicados son César Sena (principal sospechoso como autor del crimen) y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados por homicidio agravado, y podrían recibir la pena de prisión perpetua.