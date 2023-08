Habló el hombre al que Emerenciano Sena le mandó un audio antes de que desaparezca Cecilia Strzyzowski

Tras la confirmación de la prisión preventiva para Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el leal colaborador del matrimonio piquetero, Gustavo Obregón decidió ampliar nuevamente su declaración indagatoria.

Su objetivo era aclarar el mensaje que Emerenciano le envió el 2 de junio a las 13:04, día en que los investigadores creen que la joven fue asesinada.

“Gustavo, lo del ómicron te lo voy a dejar en el reloj abajo donde están los focos esos de electricidad, ahí van a estar esos fondos para vos. Vos sabés dónde me voy a amanecer yo hoy, porque ya te dije. Y César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va a cambiar de menú hoy. Y después va a venir a dormir acá en casa. Así que estate mucho en contacto con él (...) Cuando llegue te pegás a él y tratá de que se quede acá. Coméle la oreja para que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabés? Ocupate de eso, de él. No le digas a nadie de esto. Que quede entre vos y yo nomás, nos vemos”, decía en el audio enviado por What’sApp.

Los fiscales aseguran que el mensaje está encriptado. La palabra “ómicron” podría ser un “código” que el jefe le esté diciendo a Gustavo.

El audio de 50 segundos se envió pocos minutos después de la franja horaria en la que la investigación estableció como la ventana en la que se cometió el femicidio.

Gustavo Obregón había manifestado su intención de “aclarar los audios que se viralizaron” y “ponerlos en contexto”.

Según el imputado por encubrimiento agravado, “ómicron” es el nombre que le pusieron a un grupo de trabajo del Barrio Emerenciano.

Terminada su breve declaración, los fiscales le dieron a conocer a Obregón las nuevas pruebas que obran en la causa de cara a las jornadas de apelaciones a las prisiones preventivas que iniciarán la próxima semana.

Murió el padre de Cecilia Strzyzowski

Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia, la joven asesinada en Chaco, murió este jueves, el mismo día en el que la joven cumpliría años.

Strzyzowski había sufrido un infarto este miércoles y debió ser internado en un sanatorio de Resistencia y permanecía con ”pronóstico reservado”. Recientemente, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento.

El hombre había comentado en una entrevista con LN+ que no había hablado no bien ocurrió la desaparición de su hija por sus problemas cardíacos. “Tengo un par de stent y problemas cardíacos”, había dicho.