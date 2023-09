Por qué la familia de Cecilia Strzyzowski tomó la decisión de irse de Chaco

El crimen de Cecilia Strzyzowski no solo conmocionó a todo el país, sino que dejó una tristeza y desazón enorme en su familia. Sus seres queridos no solo deben lidiar con la dolorosa ausencia, sino también que ya no pueden caminar tranquilos por la calle: su hermana reconoció que cuando va al supermercado lo hace con custodia, y por eso tomaron una importante decisión, se van de Chaco.

“Ya no ando por la calle. Si tengo que ir al supermercado, voy con custodia”, le contó Ángela Strzyzowski, hermana de Cecilia, a Infobae. Esta es la primera vez que la joven de 26 años habla, y lo hizo contando un cambio radical no solo para ella, sino también para su madre Gloria Romero: aceptó una propuesta laboral en otra provincia y se van, al menos, un tiempo.

Cuáles son los motivos por los que la mamá de Cecilia Strzyzowski se va de Chaco

“Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales”, explicó Ángela y agregó: “No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela”.

Al ser consultada si el viaje, previsto para este jueves, se da por el contexto de elecciones que vive la provincia y donde Gloria Romero se mostró a favor del candidato opositor a Jorge Capitanich; la joven remarcó que “la fecha fue una casualidad”, y que “se trata de una oportunidad de trabajo que decidí aprovechar, básicamente, por una cuestión económica”.

Además, detalló que ella no tienen fecha de retorno, pero que su mamá la acompañará al menos durante su primer mes. Y admitió: “Me da lástima dejar mi ciudad, pero es lo que siento que tengo que hacer. Mi tía abuela, Mercedes, no quería que me fuera pero bueno... Por el momento, es temporal: si después se hace permanente, me la llevaré conmigo”.

Las amenazas que recibió Cecilia Romero

En la misma entrevista, Gloria Romero pidió mantener en reserva el destino a donde su hija se va a trabajar y también su foto ya que ha recibido amenazas y teme por ella. “Yo me sigo moviendo con custodios. Hace meses tuvieron que bloquearme del teléfono las llamadas de los números privados porque me amenazaban. Me han llegado a decir: ‘Sabemos que tenés otra hija’”, contó.

También contó que si Ángela toma este trabajo en el área de la salud de manera definitiva, ella venderá su casa y se mudará a la misma provincia para estar más cerca. Ante este, remarcó: “Por el momento solo voy para acompañarla el primer mes. No estaré para las elecciones, pero mi deseo es que no gane Capitanich. Es lo único que me interesa”.