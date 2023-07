“César, decime por qué”, Gloria Romero habló de la causa y mostró fotos de Cecilia Strzyzowski antes de casarse

El pedido de justicia por Cecilia Strzyzowski cada vez cobra más fuerza. Su madre, Gloria Romero, exigió que los siete imputados paguen por lo que hicieron, y recordó a su hija antes de su casamiento, pues el esposo de ella, César Sena, es el principal acusado del femicidio.

Si bien no se ha hallado un cuerpo, todos los indicios recabados hasta el momento apuntan a que el viernes 2 de junio la víctima fue brutalmente asesinada en la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, según confirmaron fuentes judiciales a VíaPaís.

La madre de Cecilia Strzyzowski recordó la prueba de vestido de su hija antes de casarse con César Sena. Foto: Captura de pantalla

“César, decime por qué”, cuestionó Romero mientras mostraba a sus seguidores de Instagram fotos de su hija durante una prueba de vestido (Strzyzowski se casó con Sena en 2021). “Eras tan hermosa. Soñabas tanto con ese casamiento”, añadió Gloria con melancolía.

“Cecilia no fue la primera”: Gloria Romero apuntó contra el clan Sena

Durante la noche del miércoles 5 y la mañana del jueves 6, Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron atendidos en un hospital por problemas de salud: mareos y descomposturas, supuestamente. Durante sus traslados (que sucedieron en diferentes momentos), ciudadanos de Resistencia se acercaron a insultarlos.

“¡Asesina hija de puta!”, exclamaron varias personas cuando vieron a la mujer, mientras la policía los alejaba para resguardar la integridad de la imputada. Presuntamente se trataría de un “show” para que ambos sospechosos reciban prisión domiciliaria y no tengan que ir a la cárcel.

Frente a esto, Romero indicó: “En Chaco no queremos a este tipo de gente, que son capaces de este tipo de crimen. Y Ceci estoy segura de que no fue la primera”. En más de una oportunidad, se ha dicho que esta familia “ha hecho desaparecer” a varias personas, aunque no está probado.

De hecho, según contó la denunciante en el programa Vos al aire de RÍO NEGRO RADIO, dijo que “nadie movía un dedo sin el aval de Emerenciano, y que Cesar no hubiese movido un dedo sin el aval del padre”.

En este sentido, insistió en que para ella los principales involucrados son los tres, habiendo planificado el femicidio de su hija. Por ello, habló del supuesto viaje de trabajo que los Sena le habían planteado hacer a Cecilia.

Cecilia Strzyzowski (28) junto a su pareja César Sena (19), a quien se le atribuye la autoría del femicidio. Facebook.

Ese viernes 2 de junio, la familia tendría que haber viajado a Buenos Aires, y de ahí a Tierra del Fuego, donde se instalaría el matrimonio chaqueño por una oferta laboral: un excelente sueldo para ambos, planta permanente y una casa.

No obstante, esto habría sido inventado por el tridente Sena, pues ninguno salió de la provincia. “Le vendieron lo que ella quería. Cecilia quería que Cesar deje de ser piquetero, que estudie, porque no le gustaba la política”, argumentó Romero.

La madre de Cecilia Strzyzowski pide que tiñan Chaco de rosa por su hija

“Estos asesinos van a odiar el rosa”, fue lo que exclamó la mujer durante las primeras horas del miércoles 5. Pidió que todo aquel que quiera unirse en su lucha, lleve puesto un pañuelo rosa en luto por Cecilia.

A través de sus redes, llamó a que la sociedad se movilice con ella en este intenso pedido de justicia por su hija, y que quien la apoye coloque este color en sus casas también, o que lo vaya mostrando en las calles. Incluso, ya varias personas ataron pañuelos con este color en distintos lugares de la capital chaqueña.