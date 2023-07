Caso Cecilia Strzyzowski: su madre encabezó la marcha en el puente que une Chaco con Corrientes

Ya transcurrido un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, su madre Gloria Romero, organizó una marcha en el puente que une a las provincias de Chaco y Corrientes, en un intento de simbolizar la unión en la búsqueda de la “verdad y la justicia”.

"Falta Cecilia, Ni Una Menos", los carteles que llevaron las mujeres a la marcha en las calles de Resistencia. Foto: Instagram

La marcha tiñó de rosa al puente en cuestión. La madre de Cecilia había confesado que “yo lloro cuando estoy sola”, aunque aclaró que sus esfuerzos son en pos de recordar a su hija: “Yo no quiero hacer política”.

De esta manera, Gloria fue acompañada de vecinos, amigos y familiares con el objetivo de recordar a Cecilia y pedir por justicia.

La marcha no buscó en ningún momento cortar el paso del tránsito, y tal como lo comentó la madre de Cecilia, “no quiero ser piquetera”.

La marcha encabezada por la madre de Cecilia Strzyzowski en el puente que une Chaco con Corrientes. Foto: Infobae

Los carteles rosas, representando a Cecilia Strzyzowski. Foto: Infobae

El accionar de los que marcharon fue cubrir el puente en uno de los costados del mismo con globos, telas y cintas rosas, junto a pañuelos y otros objetos que representan la ausencia de Cecilia. A su vez, todo este simbolismo quiere representar la unión de las dos provincias en la búsqueda de “verdad y justicia”.

Gloria aprovechó una entrevista televisiva que le hicieron para despejar dudas acerca de su actitud: “Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de puta que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión”.

El jueves pasado, tanto César Sena, como Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a cuatro colaboradores, quedaron bajo prisión preventiva, por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia.

Gloria Romero es escoltada por gendarmería. Foto: Infobae

La propia Gloria se refirió al tema: “Por lo menos están presos, pero están con Internet, con televisión, con celulares”.

Gran cantidad de personas marcharon en la movilización por Cecilia Strzyzowski. Foto: Infobae

Y luego, comentó: “Quieren echarle la culpa a César, quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no, estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que mi hija estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver, o que supo algo que no tenía que saber, o que no se prestó a algo que no querían, la eliminaron porque les molestaba”.