Gloria Romero apuntó contra la familia Sena sobre el crimen de su hija: “Ya sabía que algo le habían hecho”

Hace más de siete meses que el crimen de Cecilia Strzyzowski conmocionó a todo Chaco y a todo el país, pero todavía la madre de la joven, Gloria Romero, lucha para que se haga justicia y se sepa la verdad. La mujer hizo público los últimos datos del caso y comentó el motivo por el cual supone que mataron a su hija.

El caso de Cecilia Strzyzowski

En diálogo con Luis Gasulla y Ricardo Benedetti en el programa Por las buenas, Gloria reveló la razón de porqué imagina que la familia Sena mató a su hija: “Precisamente por una sola cuestión: cuando me dicen que Cecilia estaba desaparecida, yo pido una señal de vida. Mi mamá le habla a César y se corta toda la comunicación. Cuando yo pido ayuda en Instagram, la gente me empieza a mandar fotos de César haciendo campaña política”, afirmó.

Cecilia Strzyzowski junto a su mamá, Gloria Romero. Foto: Lavaca.org

Y continuó diciendo: “Marcela (Acuña) empieza a decir que estaba haciendo una campaña para estirar las PASO. César ni siquiera se comunicó, yo ya sabía que algo le habían hecho. En el barrio se dicen muchas cosas (de la familia Sena), que andan en droga, en trata (de personas), hay mucha gente que los quiere denunciar pero tiene terror”.

“Cecilia, 15 días atrás, me había contado que había empezado a trabajar en las redes sociales del movimiento (de Emerenciano Sena). Mi hija era técnica en informática y tenía acceso a las computadoras del movimiento. Para mí, ella vio algo, escuchó algo, supo algo que no tenía que saber, esa es mi teoría”, señaló de forma contundente.

Cómo continúa el caso de Cecilia Strzyzowski

Por otro lado, Gloria brindó los últimos detalles del caso: “Tuve que viajar a Chaco a mediados de diciembre porque la jueza Pereyra decide darle la revinculación (a la familia Sena) sin ni siquiera notificarles a mis abogados, directamente se les da cuatro fechas de revinculación. Con una carta que le precede donde se decía que se tenía comprada una jueza de garantía, esta mujer tenía una denuncia de 10 fiscales por el mismo tipo de intervención”.

La familia Sena, todos imputados con prisión preventiva. Foto: Perfil

Asimismo, detalló: “Una de las cosas que teníamos a favor era como ellos se contradicen. César le echó la culpa a los padres, Marcela a César y Emerenciano dice que estaba durmiendo la siesta. Además, Emerenciano dice tener cáncer de colon, que está en estado terminal, que no va a llegar al juicio, pero cuando se le solicita que se haga los estudios en el hospital, se niega a hacerlo”.

Por otro lado, confirmó que el caso se va a continuar en febrero, cuando finalice la feria judicial y aseguró que va a estar presente en la elevación a juicio, cuando le soliciten los estudios de salud de Emerenciano, y cuando César pida la revinculación familiar. “Estamos a la espera de las pericias de las costillas, de 3 centímetros que se encontró que están en mejor estado que podría dar un ADN humano”, indicó Gloria.

Para finalizar, la mamá de Cecilia aseguró: “Voy a relatar tal cual como fue todo. Lo voy a ir relatando como una novela, como capítulos de un libro que voy a ir contando que pasó y todo lo que se armó en este caso. Me metieron en una pelea política de la cual yo no tenía ni idea, me pusieron en el medio”.