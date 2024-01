Gloria Romero llamó a una marcha enfrente de la casa de la familia Sena: “Quiero estar lo más cerca posible de donde quedó su alma”

Tras siete meses del crimen de Cecilia Strzyzowski, su mamá, Gloria Romero, la recuerda en cada momento posible y sigue insistiendo con su pedido de justicia. En esta ocasión, compartió un sentimental video en sus redes sociales y llamó a que la acompañen en una marcha para el 29 de marzo, el día de su cumpleaños, enfrente de la casa de la familia Sena.

El pedido de Gloria Romero para su cumpleaños

La mamá utiliza sus redes sociales para compartir avances con respecto al caso de su hija, y en esta ocasión, al final incluyó un pedido para sus seguidores por su cumpleaños. “Recordar a mi hija duele en el alma, y ojalá pudiera algún ayudar a otra mama a salir de ese dolor tan grande, si el día de mañana me dedicara a algo sería a eso. Creo que no hay dolor más grande”, comenzó diciendo Gloria.

Y continuó afirmando: “Yo pasé de estar inválida, de estar en una silla de ruedas, pasé por un divorcio, por violencia de género, pasé por estar casada con una persona que estaba enferma, se imaginan que pasé por todas. Fui regalada por mi vieja y cuidada por una tía, pero lo que significa perder un hijo es indescriptible”.

“El dolor de perder a Cecilia no se los puedo describir, dolor de no volver a verla, no volver a escucharla, de sólo tener un mechón de cabello de ella... Por eso quiero que el 29 de mayo, aunque muchos me dicen ‘mira que tiran tiros’, yo no les tengo miedo y si tengo que morir sería un buen lugar para morir frente a la casa donde mataron a mi hija. Así que, si me quieren matar señores Sena, ese es el mejor lugar”, aseguró Gloria.

“Yo el 29 de marzo voy a estar ahí porque la vereda es libre tránsito y yo voy a ir a poner una vela. Ustedes mataron a mi hija y yo voy a ir a encontrarme con su alma porque quedó atrapada ahí. El 29 de marzo voy a estar ahí, el que me quiera acompañar, que me acompañe, y el que tenga miedo, lo voy a entender y si tengo que estar sola, estaré sola”, aseveró.

“El 29 quiero estar ahí porque mi cumpleaños era muy importante para Ceci, yo tenía un mes cumpleañero, un mes donde Ceci me mimaba todos los días hasta llegar al 29 y va a ser el primer cumpleaños que no la voy a tener. Va a ser muy duro para mí. Yo quiero estar lo más cerca posible de donde quedó su alma y poder reencontrarme con ella. Yo sé que mucha gente no va a creer en lo que yo digo, en el tema de la energía, pero yo creo mucho”, finalizó Gloria.