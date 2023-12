La indignación de la mamá de Cecilia Strzyzowski ante el reencuentro de la familia Sena: “La Justicia no existe en la Argentina”

Tras el reencuentro de la familia Sena realizado el día jueves 14, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, emitió una contundente opinión al respecto. Para que se lleva a cabo la reunión se desplegó un gran operativo policial para poder trasladar a Emerenciano Sena y Marcela Acuña al Complejo Penitenciario Nº 1 de Resistencia, donde se está detenido su hijo, César Sena.

El pedido de revinculación familiar solicitado por Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena fue aprobado por la jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, Mercedes Pereyra, el pasado 10 de diciembre. Los próximos días de visita van a ser el 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero.

La declaración de Gloria Romero

El mismo día del reencuentro coincidió con el cumpleaños número 20 de César y, ante la gran repercusión de los hechos, Romero declaró: “Siento una desilusión muy grande. La causa está en plena investigación y mientras ellos festejan un cumpleaños, yo espero el ADN de mi hija. Con esto me doy cuenta de que la Justicia no existe en la Argentina. Podes matar, hacer desaparecer una persona y te vas a tu casa tranquilamente”.

El día del reencuentro de los Sena se hizo un gran despliegue policial. Foto: Diario TAG

“Parece que ellos tienen todos los derechos y yo como víctima ya no puedo tener a mi hija, festejar el cumpleaños con ella. Encima, yo me tuve que ir de la provincia por todas las amenazas que recibo. Lo que siento es que mi hija es un número más. A nadie le importó su asesinato, ni siquiera al Ministerio de Mujeres”, continuó diciendo la mujer en el programa Cámara del Crimen.

“Insisto en que la Justicia no existe. El que tiene plata y poder puede matar y desaparecer, mientras las víctimas no tenemos absolutamente nada. Para colmo, yo me entero de las cosas que surgen de la causa por la prensa. Esto de las salidas no fueron capaces de avisarme. No pude ni siquiera oponerme. Es una vergüenza”, finalizó Romero.