Caso Cecilia: renunció el abogado de Marcela Acuña pero continúa defendiendo a Emerenciano Sena

El abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, Juan Carlos Saife, renunció este miércoles a la defensa de la mujer acusada y detenida como coautora del femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto a su marido y su hijo, César.

En tanto, continúa defendiendo a Emerenciano. “Hasta las 13 yo seguía siendo su abogado. Me reuní con él y no me dijo nada. Está en todo su derecho de cambiar de defensa”, dijo en relación a la posibilidad de que el hombre lo despida.

Marcela Acuña, César Sena y Emerciano.

Sucede que durante la jornada de hoy había trascendido la posibilidad de que Ricardo Osuna, defensor de César Sena, también pasara a representar al matrimonio.

Saife había adelantado que podía dejar de representar a Acuña, luego de que se filtrara la carta de la detenida, asunto que preocupó al letrado. “No hacen nada sin mi consentimiento, si se va a autodefender que lo haga”, había reclamado entonces.

En el texto referido, Acuña buscaba desligarse del caso, dejando como único responsable a su hijo. “¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros? ”, se preguntó la mujer.

Por qué Saife se opone a la prisión preventiva

Días atrás, Juan Carlos Saife y su colaborador, Sebastián Vallejos, presentaron oposición a las prisiones preventivas del matrimonio Sena. En el documento, solicitaron audiencia ante el Juzgado de Garantías N°2 de Resistencia, a cargo de Héctor Horacio Sandoval.

Tras la confirmación de la renuncia de Saife a la defensa de Acuña, el Poder Judicial de Chaco confirmó que las audiencias de oposición serán el miércoles 12 y jueves 13 de julio a las 9 hs, en la sede del Juzgado de Garantías N° 2 de Resistencia ubicado en Avenida 9 de Julio 236.

Para Saife, no hay evidencias suficientes para la prisión preventiva en tant el delito sea “homicidio agravado”. Según dijo, lo que se debe resolver es “quién la mató” y no “qué hicieron después con el cuerpo”.

“Hay que ponerse en el lugar de una madre porque, si ella denunciaba, el único responsable iba a ser su hijo”, dijo en declaraciones televisivas. “Nadie está obligado a denunciar, pero además hay que ponerse en el lugar de una madre, que tiene que denunciar a su hijo y que va a ir a la cárcel de por vida”, había justificado a su ahora exdefendida.