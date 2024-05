Isabel Macedo deslumbró con un glamoroso vestido de pedrería inspirado en Broadway

Isabel Macedo fue la invitada especial del programa “Noche al dente”, conducido por Fernando Dente, y allí cautivó a todos con un look de alto impacto firmado por el diseñador argentino Jorge Rey. La actriz lució un minivestido negro sin mangas de escote en V, una creación única que combinó las tendencias más actuales de la moda.

El vestido, confeccionado en tul de seda translúcida, presentaba una textura floral de cristales checos en la base, sobre la que se superponían flecos en ramilletes y un ruedo de plumas. Un diseño inspirado en la magia y el brillo de una noche de show de Broadway, según lo expresó el propio Jorge Rey.

Isabel Macedo deslumbró con su vestido de pedrería Foto: instagram

Los complementos perfectos para el look impecable de Isabel Macedo

Para complementar este impactante vestido, Isabel Macedo eligió un par de sandalias negras de tiras finas y taco aguja, junto con joyería plateada que incluía brazaletes, anillos y aros colgantes de forma orgánica. Un maquillaje de alto impacto con delineado y sombras negras en la mirada, y un peinado tirante con extensiones y una trenza XXL completaron el look a la perfección.

La aparición de Isabel Macedo en “Noche al dente” no solo deslumbró por su estilo, sino que también coincidió con el estreno de “Reina de todo”, la canción que grabó para la nueva tira “Margarita”, un spin-off de Floricienta. Sin duda, Isabel Macedo reafirma su lugar como una referente de la moda argentina, cautivando con su estilo elegante y sofisticado en cada ocasión.

En las redes sociales, los seguidores de la actriz no dudaron en elogiar su look y destacaron su trayectoria como un ícono de la moda argentina. “Isabel Macedo siempre me pareció una de las mujeres más icónicas de Argentina! Sin dudas el vestido le queda a tono con lo que ella es”, comentó una usuaria. “Hermoso look, la música, todo y vos la Reina sin duda”, agregó otra.