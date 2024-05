Isabel Macedo contó la reacción de Juan Manuel Urtubey, su esposo, cuando volvió a trabajar: “Eso no entraba en...”

Isabel Macedo es una de las actrices más conocidas a nivel nacional por los diversos roles que interpretó tanto en series de televisión como en películas, aunque el más emblemático continúa siendo ‘Delfina’ de Floricienta; y con la vuelta de su personaje para la tira juvenil “Margarita”, todas las miradas volvieron a la artista.

Isabel Macedo cautivó a sus seguidores. Foto: Instagram

Se trató de un gran desafío, ya que Macedo volvió a la actuación después de varios años de inactividad porque se había tomado un descanso de las cámaras para dedicarse a pleno a la maternidad. Y fue por eso que lo charló con su esposo, Juan Manuel Uturbey, ya que la vida de los cuatro cambiaría rotundamente en tanto que los horarios de la actriz serían ajustados y los escenarios de filmación serían en varios países.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a sus hijas, Isabelita y Julia. Foto: Instagram

“Lo pudimos resolver muy bien, nos manejamos bien. Para mí lo más importante es el amor, entonces mientras las chicas estén bien cuidadas y nosotros seamos felices cada uno con lo que hace, ese equipo va a funcionar”, expresó Isabel con tranquilidad durante la entrevista que dio para “Noche al Dente”.

Qué respondió su esposo cuando Isabel Macedo le contó que volvería a actuar

“Tengo un marido muy piola, es muy buen compañero, además de lo amoroso que es, nunca ni siquiera existió la charla, él me dijo ‘nos vamos a ir a donde te tengas que ir a trabajar y vamos a estar todos bien’, de hecho, que yo me iba 13 o 14 horas de casa y las chicas no estaban acostumbradas”, comenzó explicando Macedo.

Acerca de las dificultades que también generaba su trabajo, agregó: “Isabel iba a un colegio en Salta hasta las 12 del mediodía y en Uruguay era hasta las cuatro de la tarde con compañeros nuevos”.

