¡Se picó! Bautista le cantó las 40 a Emmanuel de Gran Hermano 2024 tras su pelea con Furia: “No te hagas”

Furia de Gran Hermano 2024 ha contado con un patrón respecto a sus amistades en la casa. El mismos consistiría en cómo les deja de hablar a sus personas cercanas sin brindar ningún tipo de explicación.

“Lo siento mucho ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Si te jo** te podés ir tranca, y si no quedate”, espetó la doble de riesgo a Emmanuel cuando éste le consultó que había sucedido.

Tras romperse su amistad de manera abrupta, el cordobés buscó las razones detrás de lo sucedido. Esto provocó la molestia de Bautista, quien sufrió muchos ataques por parte de Furia y él.

El descargo de Bautista contra Emmanuel

El hecho ocurrió en la cocina, cuando Emmanuel comenzó a preguntarle si se había sentido mal ante los ataques de Furia. Allí, el uruguayo aseguró que si y que el peluquero debió darse cuenta de eso dado que era mejor amigo de la entrenadora.

“Si, mucho tiempo, mil veces”, recalcó el músico sobre cuántas veces se sintió incómodo con los dichos de Furia.

Seguidamente, el peluquero comenzó a preguntarle con insistencia en qué momento lo sintió. Eso generó la impaciencia de Bautista, dado que no le permitía hablar.

Bautista apuntó contra Emmanuel y Furia por la forma en cómo actuaron contra Nicolás. Foto: Tronk

“¿Querés hablar o no querés hablar”, destacó el uruguayo con cansancio, a lo que Emmanuel agregó: “Quiero hablar, pero no se qué me hablás”.

Luego que Emmanuel le permitió hablar, Bautista expresó todo lo que sentía. Desde este punto, le recriminó al peluquero que no podía hacerse el tonto respecto a los maltratos que hizo Furia con el resto de sus compañeros en Gran Hermano 2024.

¿Fin de la amistad? Furia habría empezado a dudar de Emmanuel de Gran Hermano Foto: El ciudadano

“Vos estuviste mucho tiempo al lado de Furia. No te hagas ahora el bolu** de que nunca viste un maltrato a otra gente, de gente que la pasó mal”, espetó el uruguayo con suma fuerza.

En ese momento, el peluquero se quiso defender al entablar que él hablaba por él. Ahí, el músico le dijo que no deje de disfrutar la casa por su disputa con Furia porque no es el primero ni el último en recibir abusos por parte de ella.

La respuesta del público a la postura de Bautista sobre Emmanuel

Finalmente, el público decidió apoyar a Bautista y celebrar lo mucho que creció en la competencia. Respecto a Emmanuel, sentenciaron que sólo se olvidaba las cosas que le convenían.

“Bautista? Era un potus y ahora es un BASADO #GranHermano”, “Ahora se victimiza pero se prendía en todos los ataques de furia hacia los demás jaja bien por Bautista”, fueron algunos comentarios de los usuarios.