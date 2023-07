Por una denuncia de abuso sexual, pidieron la detención de un piquetero cercano a Jorge Capitanich

Tras la denuncia por abuso sexual de una mujer, un dirigente piquetero aliado al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien también es cercano al clan Sena, pidieron la detención del mismo.

La boleta electoral de Jorge Capitanich, donde aparece como candidato a diputado provincial, Osmar "Quintín" Gómez. Foto: Infobae

Es Osmar Quintín Gómez y era candidato por el Frente Chaqueño, espacio que ya anunció que lo separa de la candidatura a diputado provincial.

A su vez, el Frente Chaqueño informó: “La denuncia contra Gómez fue radicada el lunes 17 de julio en Resistencia por una ciudadana de 53 años de edad, también oriunda de la capital chaqueña”.

Quintín Gómez era amigo de Emereciano Sena, también líder piquetero, preso junto a su esposa, Marcela Acuña y su hijo César Sena, acusados de ser los autores del crimen de Cecilia Strzyzowski.

Lo que informa el portal Diario Chaco es que la mujer que hizo la denuncia es una docente y que el suceso habría ocurrido en una casa de Colonia Benítez, donde la mujer habría sido llevada hasta el lugar, engañada con el pretexto de que debía cocinar para un grupo de personas.

La denuncia se conoció a través del programa de radio “Alerta Urbana” de FM Gualamba: “Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir”, expresó la mujer en el inicio de su denuncia.

“Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca solo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar”, continuó.

Emereciano Sena, Osmar "Quintín" Gómez y Jorge Capitanich. Foto: Clarín

“No la pasamos a buscar (a la otra mujer) y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -a la casa-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas”.

“Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí”, cerró.