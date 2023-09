Insólita marcha en Chaco: piden que no asuma Leandro Zdero y que siga Jorge Capitanich

Un grupo de chaqueños se manifestaron el lunes por la noche pidiendo que Jorge Capitanich no deje la gobernación después del 10 diciembre, a pesar de que el voto popular definió el pasado domingo a Leandro Zdero como el nuevo gobernador de Chaco. Los vecinos manifestaron su rechazo al radical, pero se olvidaron del respeto por la democracia.

Los manifestantes se acercaron a la casa de gobierno “en apoyo a nuestro Gobernador” y rechazando lo que el pueblo chaqueño votó en las urnas este domingo 17 de septiembre. Vale aclarar, que según el escrutinio provisorio, Zdero sacó el 46,13% de los votos, logrando ganar en primera vuelta. Mientras que Capitanich, que iba por su cuarto mandato, y recibió el respaldo del 41,71% de los chaqueños.

Qué decían los manifestantes chaqueños para que no asuma Zdero

La mujer que dialogó con Norte Play, remarcó que ellos se acercaron a darle “nuestro apoyo total al Gobernador, queremos verle bien. Qué nunca asuma el otro que ganó”.

“Nosotros no queremos esa clase de gobierno, porque ellos nos van a tratar re mal como lo hicieron siempre”, sostuvo y manifestó que el gobierno entrante “va a sacar pensiones, como desmanteló ANSES”, completa la mujer luego de que otra le de letra. Vale aclarar que Zdero fue nombrado en 2017 por Mauricio Macri como jefe regional Nordeste en ANSES.

Al mismo tiempo, insistió con que el radical “va a reprimir a la gente, no le va a dar trabajo. No va a haber beca, no va a haber nada”. Y por eso reforzó que ellos están agradecidos con Capitanich porque “es el único que nos da respuesta. Aguante Coqui”.

En medio de los aplausos del pequeño grupo de manifestantes, se escucha el grito de “Martínez, traidor”, y una joven exclama: “Traidor, vas a ser expulsado del partido”. Esto es en referencia de Gustavo Martínez, actual intendente de la capital chaqueña, que se presentó a las elecciones para gobernador y sacó el 5% de los votos.