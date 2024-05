¿Nueva relación a la vista? Shakira le respondió al picante cumplido de Tom Cruise: “Tiene razón”

Shakira sigue adentrándose en el entorno mainstream. Tras su ruptura con Gerard Piqué el 4 de junio de 2022, la cantante ha consagrado sumos éxitos: logró el récord de canción latina más vista en Youtube con 63 millones de visualizaciones por su Session con Bizarrap y participó por primera vez en la MET Gala 2024.

Sin embargo, sus elementos más destacados han sido los rumores sobre posibles relaciones. La cantante ha sido involucrada con el piloto de la Fórmula Uno Lewis Hamilton y Tom Cruise. Este último ha resonado en los fanáticos por sus dichos sobre la intérprete de “Hips don´t Lie” y la respuesta de la misma.

Cuáles fueron los dichos de Tom Cruise sobre Shakira

Ahora bien, las expresiones del actor ocurrieron después de la carrera de la F1 en Miami, donde estuvo Shakira. Allí, le preguntaron si la caderas de la cantante no mienten (haciendo alusión a su canción). Ahí, entre risas, Tom Cruise respondió con picardía: “No, sus caderas no mienten. No lo hacen”.

Shakira con Tom Cruise durante una competición de la Fórmula Uno. Foto: Canal C A

Cuál fue la respuesta de Shakira hacia los cumplidos del actor

Luego de hacerse viral los dichos de Cruise, le preguntaron a la cantante de “Waka Waka” durante su presentación en la MET Gala 2024 sobre su postura acerca de los cumplidos. Al principio, la cantante destacó que no tenía conocimiento del video. Sin embargo, cuando se lo mostraron, quedó sumamente sorprendida y brindó una contundente respuesta.

“Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, aseguró entre risas a lo cumplidos por Tom Cruise.

Quién es el hombre misterioso que acompañó a Shakira en la MET Gala 2024

Desde otro ámbito, la empresaria participó en la última edición del evento más importante de moda. Con un vestido rojo de Carolina Herrera, deslumbró a todas sus fanáticos.

El vestido de Carolina Herrera que utilizó Shakira durante la Met Gala 2024. Foto: Billbo

“Es todo lo que Shakira es, elegante, casual, maravilloso, divino, sin edad”, “Una rosa roja gigante como ella. Sacada de un cuento de hadas”, “Paren todo. Llegó la más espectacular”, “Colombia y Venezuela siempre unidas”, fueron algunos elogios que recibió la compositora colombiana a los usuarios.

Sin embargo, otro factor que generó impresión en sus fanáticos era el acompañante con el que estaba. Finalmente, se trataba que era Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera.