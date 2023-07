“Si yo seguía llorando, iban a seguir matando y me levanté”: habló Gloria Romero, la madre de Cecilia

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski salió a hablar luego del episodio de los insultos a los Sena en el hospital: “Lo que me gustó fue que por fin alguien se enfrenta, no le tiene miedo, no importa que sea Emerenciano”. Además, contó sobre su ayuda a otras familias que pasan por lo mismo y su duelo por su hija: le dijeron “A la cama llorando o a la calle gritando” y ella eligió gritar.

La madre contó el cambio que lo vecinos del barrio Emerenciano y la sociedad en general están teniendo a partir del caso de Cecilia: “Antes nadie se enfrentaba a la gente de Emerenciano, todo el mundo le tenía terror, ahora la gente se enfrenta”. Además expresó que para ella no hay que vivir con miedo, porque sino ellos van a hacer lo que quieran y “va a haber más Cecilias”.

Gran cantidad de personas marcharon en la movilización por Cecilia Strzyzowski. Foto: Infobae

Gloria también dijo que su intención es hacer visibles otros casos para que otras persona pierdan el miedo a denunciar y salir de estas situaciones. Asimismo, contó que está con gendarmería ya que ella y su familia recibieron varias amenazas, pero “ahora no pasa ni el loro”.

El duelo de Gloria Romero por el femicidio de su hija

“Estoy con las madres del dolor, tengo el apoyo de mi familia, tengo varios psicólogos, con uno no me alcanza con todo lo que me está pasando. En cuanto a seguridad, tengo gendarmería en la puerta y custodia permanente. Aparte me volví a dedicar al deporte, a correr, a entrenar, volví a mi dieta. Dije ‘Listo, no me voy a enfermar con esto’, porque estaba comiendo y durmiendo mal, ahora volví a mi rutina”, confesó Romero en TN.

La madre de Cecilia Strzyzowski recordó la prueba de vestido de su hija antes de casarse con César Sena. Foto: Captura de pantalla

“Yo lo que pensé fue ‘Si me quedo llorando, estos hijos de puta van a seguir matando’. Yo estaba quebrada, llorando, en posición fetal y la mamá de Julieta Del Pino me habló y me dijo ‘A la cama llorando o a la calle gritando. Tu hija necesita que vos te levantes y seas fuerte’. Y por eso me levanté, pero no es algo que a mi me guste, yo prefiero el anonimato, pero no me queda otra que salir y hacer visible todo esto”.

También explicó que a veces se enoja porque Cecilia no confió en ella para contarle, “Yo entiendo que ella me estaba protegiendo porque sabía que yo me iba a enojar. Pero si ella sabía eso, ¿Por que se quedó?”, se preguntó y agregó: “Yo siento que ella le tenía lástima y quería salvarlo. Él mismo decía que no quería ser político, que él sufría eso. Él dijo que prefería ser un croto, pero estar con Cecilia para estar tranquilo”.