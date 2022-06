La Justicia santafesina dictó este jueves la condena a prisión perpetua por el femicidio de Julieta Del Pino (19), la joven asesinada hace casi dos años en Berabevú. La sentencia se dio a conocer en Melincué luego de la audiencia en la que se cerró un procedimiento abreviado por el acuerdo entre las partes.

Cristian Romero (30) recibió la pena máxima tras haber admitido su responsabilidad penal como autor del crimen cometido el sábado 25 de julio de 2020 en el pueblo del departamento Caseros. El imputado trabajaba con el hermano de la muchacha y escondió el cadáver en su casa después del asesinato.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificaron que la fiscal Susana Pepino pidió la condena a prisión perpetua mediante un juicio abreviado. Con el visto bueno de la defensa, la causa se cierra sin debate ante un tribunal oral y público sobre el homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

De acuerdo a la investigación que realizó la funcionaria junto a su par Matías Merlo en Berabevú, Romero había sido pareja de Julieta. La noche del 24 de julio de 2020, el muchacho siguió a la víctima cuando volvía a su casa en bicicleta. Después la llevó hasta su domicilio, donde le pegó y la estranguló.

Fabiana Morón estuvo presente en la audiencia final sobre el femicidio y se encontró nuevamente con el autor del crimen. “Fue fuerte verlo porque en sus manos está la vida de mi hija. No me miró, no levantó la cara”, comentó.

La joven de 19 años fue víctima del primer femicidio en Berabevú. Foto: FB / Fabiana Morón

La madre de Julieta consideró que el fallo es “un mimo” y genera cierto “alivio” después dos años de lucha. En diálogo con Santa Fe Canal, afirmó: “Tengo las heridas a flor de piel, pero voy a seguir porque atrás mío vienen otras mamás que necesitan ser contenidas”.

“Esperaba muy ansiosa este momento. Conseguimos la perpetua que tanto esperábamos”, subrayó Fabiana en la puerta de los Tribunales provinciales. Desde allí ratificó que continuará trabajando para ayudar a otras familias víctimas de violencia de género.