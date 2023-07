Marcela Acuña volvió a escribir una carta desde la cárcel: “Amar y proteger a mi hijo me hace delincuente para el fiscal”

En las últimas horas, se dio a conocer una nueva carta de Marcela Acuña, imputada por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, en la que admite que está detenida por encubrir a su hijo, pero se justificó diciendo que lo hizo por amor y protección a él.

La carta llegó al buzón de la casa de la hermana de Acuña, quien asegura que el fiscal Jorge Cáceres Olivera decidió detenerla por el amor que le tiene a su hijo. Además, insiste en juntarse con César y su esposo, Emerenciano Sena.

Qué dice la nueva carta que escribió Marcela Acuña desde la cárcel

La carta tiene fecha del 24 de julio y la dirigente política aseguró que el accionar del fiscal Olivera, de negar el encuentro entre la familia Sena, es un acto de soberbia que “duele como madre y esposa”. También, dijo que la enfermedad de Emerenciano hace que transforme esa negativa “incomprensible” en una sensación donde el dolor y la tristeza hacen que vea otras situaciones.

“Desde mi corazón y el amor que hoy me tiene encerrada aquí dentro, sé el amor porque el amar a mi hijo y protegerlo me hace delincuente para el fiscal, y eso, el amor es un causal para estar privada de libertad. Es así tan simple, como la misma palabra, amor, lo cual hace que no calle y reclame”, escribió la chaqueña que ya hizo más de diez cartas para el fiscal de la causa y el jefe de la comisaría.

Marcela Acuña cuestiona el manejo de la fuerza policial y apoya a las mujeres que trabajan allí

Además de pedir por ver a su familia y hablar sobre lo que pasó con Cecilia, la dirigente política contó las problemáticas que hay dentro de la fuerza policial para las mujeres, específicamente reclamó por los abusos de autoridad.

Acuña contó que durante sus primeras semanas de detención, en el estamento a cargo de la oficial Gómez, notó que las policías que trabajan allí le tenían miedo por ser su superior. “Fue un tramo complejo”, aseguró.

La nueva carta de Marcela Acuña Foto: Diario TAG

En ese lapso de encierro, la esposa de Emerenciano tuvo charlas con el personal policial y pudo observar un “destrato humano hacia ellas que, por lo que analizó, es propia de la misma verticalidad de la misma fuerza policial y que necesariamente se debe modificar”, manifestó.

También, cuestionó que algunas mujeres tuvieron que esconder su condición sexual por temor a ser relegadas, discriminadas o maltratadas, como así también aquellas que quieren estudiar y deben hacerlo a escondidas o abandonar ante la falta de tiempo.

La nueva carta de Marcela Acuña Foto: Diario TAG

“Mujeres que son estigmatizadas por ser bonitas y femeninas, y estar siempre arregladas, mujeres probas, inteligentes que jamás pueden aspirar a ocupar altos rangos que ocupan los hombres, siempre ocurre algo y quedan afuera o en segundo lugar”, agregó la madre de César.