Declararon 2 testigos del casamiento de Cecilia Strzyzowski y César Sena: los secretos y un repentino divorcio

La Justicia de Chaco citó a declarar a otras dos personas más el martes 25 de julio en el marco de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Se trató de testigos del casamiento de la joven con César Sena, imputado por homicidio y principal sospechoso.

Se habría tratado de una mujer de 28 años y un hombre de 19 (que sería amigo de Sena), según averiguó Infobae, Ambos fueron notificados el pasado viernes 21 de que el martes por la mañana tendrían que presentarse en el Edificio de Fiscalías de Resistencia.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) le hizo una serie de preguntas en torno al casamiento por civil de la pareja chaqueña, que habría oficializado su romance en 2022. No obstante, aunque la muchacha lo hizo en compañía de toda su familia materna, César habría firmado los papeles a escondidas.

Cecilia Strzyzowski (19) junto a su pareja César Sena (19), a quien se le atribuye la autoría del femicidio. Facebook. Foto: Facebo

La joven desaparecida y su exesposo pasaron por el registro civil el viernes 16 de septiembre de 2022. Strzyzowski acudió junto a su madre, Gloria Romero; su hermana, Ángela; su tía abuela, Mercedes Valois Flores; y sus perros.

El repentino divorcio entre César Sena y Cecilia Strzyzowski

El hijo del matrimonio piquetero se casó a escondidas de su familia, debido a que estos estaban en contra de su unión con Cecilia (ella, a su vez, se negaba a participar del movimiento piquetero y quería alejar a César del mismo). Este casamiento, sin embargo, duró menos de una semana: cuatro días después se separaron.

Así expone el expediente: “En fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular”.

Bajo el mismo, fue “expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión”.

De este modo, y tres meses más tarde de la petición, el 21 de diciembre de 2022, la jueza Laura Varela decretó el divorcio y declaró la extinción de la comunidad de bienes a partir del día 20 de septiembre de 2022 (fecha de presentación conjunta de la demanda).

Cabe recordar que, cuando se acababa de denunciar la desaparición de Strzyzowski y antes de que César quedara detenido, había hablado un poco sobre su relación con su exesposa. Los fiscales en ese entonces notaron que tenía varias contradicciones en sus relatos.

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos imputados por homicidio agravado en la causa de Cecilia Strzyzowski. Foto: Diario NORTE

Pero, aparte, en su declaración testimonial del 8 de junio, dio detalles de su casamiento. El principal imputado por el femicidio sostuvo que la víctima fue quien le propuso casamiento el día 16 de agosto de 2022 y él aceptó.

A su vez, comentó que a la ceremonia se hicieron presentes familiares de Cecilia, como ya es sabido, pero que de su parte “solo concurrieron dos amigos”, que eran compañeros de la Escuela Educación Técnica N° 21 “Manuel Belgrano”, donde completó sus estudios. Uno de ellos, el de 19 años, fue citado a declarar el martes 25 de julio.