El impresionante cambio de look de Eva “Evichu” García, la novia de Garnacho: “Es otra persona”

Eva García, más conocida como “Evichu” en el mundo digital, generó una gran popularidad en Argentina desde que su novio, Alejandro Garnacho, comenzó a destacarse en el fútbol internacional. Su presencia en redes sociales, combinada con su estilo único, la convirtió en un referente para muchos de sus seguidores. Sin embargo, lo que más la distinguía era su imponente flequillo, que se convirtió en su sello personal y objeto de numerosos memes y comentarios.

Este fin de semana, la influencer decidió sorprender a todos con un cambio drástico en su look, justo a tiempo para celebrar su 20° cumpleaños. En lugar de su clásico flequillo recto, Evichu optó por un peinado con raya al medio, dejando caer su cabello rubio con un tono más apagado en las puntas, lo que le dio un aire completamente renovado.

Eva cumplió 20 años.

Las primeras imágenes de su nuevo estilo las compartió en su cuenta de Instagram donde tiene más , donde cuenta con miles de seguidores que no tardaron en reaccionar al cambio. Las fotos, tomadas en el marco de la fiesta de su cumpleaños, muestran a Eva luciendo un elegante vestido negro y una cartera de lujo, junto a su pareja, Garnacho, y su hijo en común Enzo.

Eva García tuvo una impresionante fiesta de cumpleaños.

La decoración de la fiesta no se quedó atrás, con un imponente número “20″ iluminado y rodeado de globos blancos y dorados, además de una mesa adornada con cubiertos dorados y flores coloridas que le dieron un toque especial a la celebración. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de los presentes y de sus seguidores en redes fue el sorprendente cambio de look de Evichu.

El futbolista y su novia en la fiesta de cumpleaños.

Las reacciones en las redes tras el cambio de look de Evichu

Las reacciones no tardaron en llegar: “Increíble”, “Ese cambio de look es espectacular”, “Al fin te sacaste el flequillo, sos más hermosa”, fueron algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones. En Twitter, el usuario @chichoRC_ comparó una foto antigua de Eva con una actual y comentó: “No tiene sentido, es literalmente otra persona, ¿qué carajos tenía en ese flequillo?”.

El nuevo look de Eva García.

La publicación en Instagram logró más de 147 mil likes en pocas horas y se llenó de comentarios elogiándola: “Definitivamente ese copete no te hacía justicia, te vez mucho más bonita con ese look sin copetillo”, “El pelo le cambió la personalidad”, “Wow que guapa”, “La más hermosa del mundo entero”, “Tu nuevo peinado es tan hermoso”.

La comparación del look de Eva.

Este cambio marca un nuevo capítulo en la vida de Eva García, quien sigue capturando la atención de sus seguidores con cada decisión estilística que toma. Mientras tanto, sus fanáticos esperan ansiosos ver qué más tiene preparado para sorprenderlos en el futuro.