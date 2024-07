El destape ultra hot de Eva García, la novia de Alejandro Garnacho en Mykonos, Grecia

Eva García revoluciona Instagram con cada publicación que comparte. Tiene millones de seguidores. Allí comparte el día a día y las imágenes en lugares increíbles nunca faltan. Marca tendencia con su estilo. Combina a la perfección diferentes estilos.

La novia de Alejandro Garnacho disfruta de unos días de descanso en los paradisiacos paisajes de Mykonos, Grecia. Allí contempla espectaculares amanecer y atardeceres con el mar y el horizonte como protagonistas.

La modelo e influencer compartió una espectacular postal. Con el atardecer de fondo, lució un espectacular look que dejó sin palabras a todos sus seguidores. La joven jamás pasa desapercibida y marca tendencia en cada imagen que publica.

Eva García posó con un infartante vestido total black cargado de sensualidad. Un vestido mega escotado con transparencias y encaje. El look causó sensación entre sus fans y no pasó desapercibido. Se robó los suspiros y aplausos de todos.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio y con flequillo. Apostó por un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y lápiz labial en color nude con mucho brillo.

La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. Sus seguidores alucinaron con el infartante look. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y no pasar desapercibida.

La novia de Alejandro Garnacho se llevó todas las miradas posando con un infartante outfit desde Mykonos, Grecia. La joven compartió una fantástica postal en donde se la puede ver disfrutando de un atardecer increíble con el mar de fondo.

Eva García revolucionó Instagram con una prenda impactante. Un vestido total black ultra trendy. La parte superior mega escotada. Las transparencias y encaje fueron las protagonistas del look que se llevó los suspiros de todos.